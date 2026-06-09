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    ZenaTech wird in den Russell 3000-Index aufgenommen und erzielt damit einen wichtigen Meilenstein für das Wachstum und die Marktbekanntheit des Unternehmens

    ZenaTech wird in den Russell 3000-Index aufgenommen und erzielt damit einen wichtigen Meilenstein für das Wachstum und die Marktbekanntheit des Unternehmens
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia, (9. Juni 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen der ersten Neuzusammensetzung der Russell-Indizes für das Jahr 2026 in den breit angelegten Russell 3000 Index aufgenommen wurde. Die Aufnahme tritt zum Handelsbeginn am 29. Juni 2026 in Kraft. Diese Entwicklung zeugt von ZenaTechs anhaltendem Wachstum und steigender Marktkapitalisierung und dürfte auch die Glaubwürdigkeit des Unternehmens stärken und seinen Bekanntheitsgrad bei den Anlegern erhöhen, wie etwa bei institutionellen Investoren, ETFs und Indexfonds, die Small-Cap-Unternehmen im Russell-Index nachbilden.

     

    „Die Aufnahme in den Russell 3000-Index ist für ZenaTech ein beachtlicher Erfolg und veranschaulicht, wie dynamisch sich unser Unternehmen bisher entwickelt hat“, erklärt Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Dieser Meilenstein unterstreicht unsere erfolgreiche Umsetzung beim Ausbau unserer Plattformen für KI-Drohnen und Drone-as-a-Service-Leistungen und steigert sowohl den Wert für unsere Aktionäre als auch unseren Wiedererkennungswert am Markt. Wir gehen davon aus, dass die Aufnahme in einen der meistbeachteten US-Aktienindizes unseren Bekanntheitsgrad bei den institutionellen Investoren erhöhen und das Bewusstsein für unsere langfristige Wachstumsstory stärken wird. Für uns ist diese Anerkennung eine Bestätigung für die Stärke unserer Strategie. Damit sind wir in einer idealen Ausgangsposition, um auch in Zukunft Geschäftschancen in den wachstumsstarken Märkten für autonome Systeme, Verteidigungstechnologien und künstliche Intelligenz wahrnehmen zu können.“

     

    In der Neugewichtung der US-Indizes von Russell vom Juni sind bis zu 4.000 der größten US-Aktiengesellschaften erfasst und nach ihrer Gesamtmarktkapitalisierung gereiht. ZenaTech wurde in den Russell 3000-Index aufgenommen, ist daneben aber auch weiterhin im Russell Microcap-Index vertreten. Die Aufnahme in einen Russell-Index wird von FTSE Russell in erster Linie auf Grundlage objektiver Kriterien wie Marktkapitalisierung, Rangfolge und Stilmerkmale (Style Attributes) festgelegt.

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