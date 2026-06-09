JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Der Zukauf des US-Unternehmens Nuvalent bringe zwei weit fortgeschrittene Wirkstoffkandidaten gegen Lungenkrebs mit, schrieb Zain Ebrahim am Dienstag anlässlich der Übernahmemeldung. Das Marktpotenzial liege bei mehreren Milliarden US-Dollar, je nach Ausgang der Phase-III-Tests 2029./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 11:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 12:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 11:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 12:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 21,87EUR auf Tradegate (09. Juni 2026, 14:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Zain Ebrahim
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 17
Kursziel alt: 17
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Zain Ebrahim
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 17
Kursziel alt: 17
Währung: GBP
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