JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Der Zukauf des US-Unternehmens Nuvalent bringe zwei weit fortgeschrittene Wirkstoffkandidaten gegen Lungenkrebs mit, schrieb Zain Ebrahim am Dienstag anlässlich der Übernahmemeldung. Das Marktpotenzial liege bei mehreren Milliarden US-Dollar, je nach Ausgang der Phase-III-Tests 2029./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 11:52 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 12:02 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 21,87EUR auf Tradegate (09. Juni 2026, 14:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Zain Ebrahim

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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