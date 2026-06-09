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    Airbus trotzt der Krise

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    Airbus-Chef setzt klares Signal: Auftragsbuch bleibt sturmfest

    Airlines ächzen unter Kerosin-Schock und Umwegen – doch Airbus sieht keine Storno-Welle und verweist auf ein prall gefülltes Auftragsbuch.

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    Airbus trotzt der Krise - Airbus-Chef setzt klares Signal: Auftragsbuch bleibt sturmfest
    Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA/dpa

    Airbus-Chef Guillaume Faury sagte am Dienstag beim Berlin Aviation Summit, er sehe trotz der jüngsten Turbulenzen, die die Luftfahrtindustrie schwer getroffen haben, keine Nachfrage nach Stornierungen von Flugzeugbestellungen. Faury sagte, die Fluggesellschaften hätten in den letzten Jahren "die Hölle durchgemacht", hielten aber dennoch an ihren Auftragsbüchern fest, was die robuste langfristige Nachfrage nach neuen Flugzeugen unterstreiche.

    Die globalen Fluggesellschaften haben mit höheren Treibstoffkosten zu kämpfen, die durch den Krieg der USA und Israels gegen den Iran verursacht wurden. Dieser Krieg hat die Versorgung mit Flugtreibstoff verknappt und wichtige Luftkorridore unterbrochen, was die Fluggesellschaften zu kostspieligen Umwegen gezwungen hat. Laut Faury hat sich dies jedoch noch nicht in einem nennenswerten Rückgang der Bestellungen niedergeschlagen. 

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    Faury spricht hierbei nicht von Entwarnung für die Airlines – sondern von Entwarnung für Airbus’ Auftragsbuch. Die Fluggesellschaften leiden massiv unter höheren Treibstoffkosten und Umwegen, aber sie geben ihre Flugzeugbestellungen bislang offenbar nicht zurück. 

    Die International Air Transport Association (IATA) hat ihre Gewinnprognose für die globale Luftfahrtbranche für 2026 fast halbiert: Statt rund 41 Milliarden US-Dollar erwartet der Verband nur noch 23 Milliarden US-Dollar Nettogewinn. 2025 lag der Gewinn laut IATA bei 45 Milliarden US-Dollar. Hauptgründe sind höhere Kerosinpreise, Umleitungen wegen gesperrter oder eingeschränkter Lufträume und steigende operative Kosten.

    Besonders brisant: Die IATA rechnet damit, dass die Treibstoffrechnung der Airlines 2026 auf rund 350 Milliarden US-Dollar steigt, nach etwa 252 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Kerosin macht damit fast ein Drittel der operativen Kosten aus. Gleichzeitig müssen Airlines wegen Lieferverzögerungen bei Airbus und Boeing ältere, weniger effiziente Flugzeuge länger betreiben – was die Kosten zusätzlich erhöht.

    Für Airbus ist genau das der entscheidende Punkt: Neue Flugzeuge werden in der Krise eher wichtiger, nicht unwichtiger. Moderne Jets wie A320neo, A321neo, A350 oder A330neo verbrauchen weniger Treibstoff als ältere Modelle. Wenn Kerosin teuer bleibt, steigt der wirtschaftliche Druck auf Airlines, effizientere Flugzeuge zu bekommen. Das erklärt, warum Bestellungen nicht einfach storniert werden – selbst wenn die kurzfristige Ertragslage schlechter wird.

    Francisco Gomes Neto, Chef vom börsennotierten Flugzeugbauer Embraer sagte dagegen Reuters, einige Airlines verschieben Entscheidungen darüber, ob sie bereits vereinbarte Kaufoptionen ziehen. Das ist kein Abbestellen bestehender Jets, zeigt aber, dass neue Zusatzaufträge vorsichtiger geprüft werden. Auch die IATA warnt vor vorschnellen Verschiebungen. Der regionale IATA-Vizepräsident Kamil Al-Awadhi sagte, eine Aufschiebung von Flugzeugbestellungen wäre für Nahost-Airlines langfristig teuer, weil die Wartezeiten auf neue Airbus- und Boeing-Maschinen bereits sehr lang sind.

    Airbus selbst sitzt auf einem extrem großen Auftragspolster. Das Unternehmen meldete für 2025 1.000 Bruttoaufträge, 793 Auslieferungen und einen Rekord-Auftragsbestand von 8.754 Flugzeugen. Allein die A320-Familie kam Ende 2025 auf einen Auftragsbestand von 7.163 Flugzeugen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion  

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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