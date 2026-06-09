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    Aktien New York Ausblick

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    Nasdaq erholt sich weiter - Dow kommt kaum in Fahrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Nasdaq 100 vorbörslich 0,9 Prozent höher, nervös
    • SpaceX-IPO und Kapitalerhöhungen testen KI-Rally
    • Chipwerte mit KI-Bezug stabilisieren sich vorbörslich
    Aktien New York Ausblick - Nasdaq erholt sich weiter - Dow kommt kaum in Fahrt
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Erholung der Technologie-Aktien in den USA dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Der Broker IG taxierte den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,9 Prozent höher bei 29.682 Punkten. Das Börsenbarometer war am Freitag angesichts wachsender Zinsängste um 4,8 Prozent abgesackt, konnte sich zu Beginn der Woche aber bereits etwas erholen. "Die Stimmung im Technologiesektor ist nervös, aber weiter optimistisch", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst vom Broker CMC Markets.

    Den Dow Jones Industrial taxierte IG 0,4 Prozent im Plus bei 50.990 Zählern. Der Leitindex hatte vor dem Wochenende noch ein Rekordhoch erreicht, war dann aber unter Druck geraten und schwächelte zuletzt weiter. Für leichten Rückenwind dürften nun positive Signale aus Nahost sorgen: Der Iran und Israel hatten ihre jüngsten wechselseitigen Angriffe vorerst eingestellt. US-Präsident Trump hatte tags zuvor versichert, dass weiter an einer baldigen Lösung des Konflikts gearbeitet werde. Die Ölpreise gaben wieder etwas nach.

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    Derweil wirft der am Freitag anstehende Rekord-Börsengang der Weltraumfirma SpaceX seine Schatten voraus. Aus Sicht von Consorsbank-Chefmarktanalyst Jochen Stanzl dürfte dieser IPO ebenso wie die Kapitalerhöhung von Google-Mutter Alphabet und Gerüchte über eine Kapitalerhöhung bei Meta die KI-Rally auf die Probe stellen. "Es bleibt zu beobachten, ob durch das enorme zusätzliche Aktienangebot eine Sättigung der Nachfrage eintreten wird", schrieb Stanzl. Die Unsicherheit darüber sorge bereits für eine höhere Volatilität, die wohl anhalten werde.

    Neben SpaceX drängen auch KI-Unternehmen an die Börse. Nach Anthropic hat ChatGPT-Erfinder OpenAI eine Aktienplatzierung beantragt. Ähnlich wie beim Rivalen bleiben Details des vertraulichen Antrags aber zunächst unter Verschluss. OpenAI betonte zudem, dass es bis zu dem Börsengang noch dauern könne. Mit Blick auf milliardenschwere Investitionen in KI-Rechenzentren wachsen Zweifel, ob dieses Geld letztlich verdient werden kann. Daher gelten die Börsengänge als Test für die Bereitschaft der Anleger, weiter in die KI-Branche zu investieren.

    Am Dienstag dürften sich Chipwerte mit KI-Bezug nach ihrem Ausverkauf zunächst weiter stabilisieren. Nvidia , Intel und AMD stiegen vorbörslich um bis zu 2,7 Prozent. Zinsängste sind nach dem überraschend robusten US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag aber nicht vom Tisch. Die Anleger fürchten eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed, welche vor allem zinssensible Technologiewerte belasten würde.

    Die Aktien des US-Biotechunternehmens Nuvalent schnellten vorbörslich um 38,9 Prozent nach oben. Der britische Pharmakonzern GSK will Nuvalent für rund 10,6 Milliarden Dollar (9,2 Mrd Euro) übernehmen und damit sein Onkologiegeschäft ausbauen.

    Für Applied Digital ging es im vorbörslichen Handel um 10,9 Prozent nach oben. Das Neocloud-Unternehmen vermeldete einen Mindestabnahme-Vertrag mit einem KI-Hyperscaler aus den USA.

    Vail Resorts büßten dagegen vorbörslich 5 Prozent ein. Der Betreiber von Skigebieten kappte seine Gewinnprognose fürs laufende Jahr wegen schwieriger Wetterbedingungen im Westen der USA./niw/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 431,5 auf Tradegate (09. Juni 2026, 14:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -5,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,41 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +49,58 %/+74,52 % bedeutet.





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