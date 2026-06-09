Kalo Gold auf dem besten Weg zur nächsten großen Goldentdeckung im Ring of Fire

Die kommenden Monate versprechen, die aktivste Phase in der Geschichte von Kalo Gold (TSXV KALO / WKN A41X3C) zu werden: Die Analyseergebnisse aus zwei Bohrlöchern auf Wainikoro stehen noch aus, neu entdeckte goldhaltige Adern werden derzeit untersucht, im Juli beginnen die IP-Untersuchungen (Induced Polarization) und die 6.212 Kilometer langen aus der Luft durchgeführten Untersuchungen werden in das Explorationsmodell integriert – und der Beginn der Bohrungen ist für später im Jahr 2026 geplant, erstmals gestützt auf einen vollständigen, projektweiten Datensatz. Für Investoren ist die Ausgangslage ungewöhnlich klar: eine definierte Pipeline von Katalysatoren, wobei jeder Schritt darauf ausgelegt ist, den nächsten zu schärfen.

Die meisten Menschen stellen sich Fidschi als ein malerisches Paradies mit kristallklarem Wasser und Luxusresorts vor. Doch für diejenigen, die mit den globalen Rohstoffmärkten vertraut sind, verbirgt sich hinter der touristischen Fassade eine weitaus bedeutendere Realität: Der Archipel liegt strategisch günstig im „Pazifischen Feuerring“ – jener hochaktiven tektonischen Zone, die für über 249 Millionen Unzen Gold und riesige Kupfervorkommen in der Region verantwortlich ist.

Während Branchenriesen wie Newmont und Barrick in benachbarten Archipelen bereits Ressourcen im Wert von Milliarden Dollar fördern, ist Kalo Gold auf der Insel Vanua Levu in einem weitgehend unerschlossenen, aber geologisch äußerst vielversprechenden Gebiet tätig. Die neuesten Daten aus dem Vatu-Aurum-Projekt deuten darauf hin, dass es sich hier nicht nur um eine isolierte Entdeckung handelt, sondern um einen einzigen, mehrphasigen, strukturell reaktivierten Vulkankomplex, der sich über einen 40 Kilometer langen Goldkorridor erstreckt. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis hat sich dramatisch verschoben: Spekulative Exploration weicht zunehmend einem validierten geologischen Modell.

Schiere Größe – Ein 367 km² großes Landpaket, das einen 40 km langen Goldkorridor kontrolliert

In der Bergbauexploration sind Ausführung über die die Größe eines Projekts oft nur Marketingrhetorik. Doch für Vatu Aurum ist die Größe messbar. Kalo Gold hält 100 % der Anteile an einem 367 km² großen Gebiet, das das Herz des Nubu-Grabens kontrolliert.

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt in einer gut erhaltenen vulkanischen Back-Arc-Umgebung. Am 27. Mai 2026 gab Kalo eine Neuinterpretation von Vatu Aurum als einen einzigen, mehrphasigen, strukturell reaktivierten Vulkankomplex innerhalb eines segmentierten, en-echelonförmigen Nubu-Grabens bekannt – ein 40 Kilometer langer Korridor, der von einem Netzwerk aus NW–SE-schrägen Verwerfungen, Riedel-Scherzonen und Transferverwerfungen durchzogen ist, die nach der derzeitigen Interpretation die dominierende, goldführende Strukturarbeit auf dem gesamten Grundstück leisten. Die höchste Bruchdichte und Dilatation wird dort erwartet, wo dieses schräge Verwerfungsnetz die West-Ost-Transferzone („WETZ“) und die Grabenränder schneidet.

Und Bohrung VA25-DH11 hat bereits bewiesen, dass dieses System „Ergebnisse liefern“ kann: Die Bohrung durchteufte spektakuläre 22,12 m mit 12,80 g/t Au (einschließlich einer Bonanza-Zone von 1,00 m mit 83,30 g/t Au). Dies ist der „Anker-Treffer“, der das Potenzial des Systems untermauert.

Vertikale Kontinuität – Ein stabiler Mechanismus der Mineralisierung

Ein häufiger Fehler bei der Bewertung von Explorationsprojekten ist die Überbewertung oberflächennaher „Nugget-Effekte“. Wahre Qualität zeigt sich in der vertikalen Kontinuität. Die Bohrung VA26-DH17 im Qiriyaga-Komplex von KalosProjekt lieferte dafür bereits den Beweis: 16,90 m mit 3,25 g/t Au (einschließlich 9,00 m mit 4,66 g/t Au).

Diese Ergebnisse sind so bedeutend, weil sie eine durchgehende Mineralisierung von den oberflächennahen Surge-Ablagerungen über die Brekzien am Rand des Diatremes bis hinunter in das tiefere Adersystem bestätigen.

„Was VA26-DH17 zeigt, ist ein durchgehendes Goldsystem von der Oberfläche bis hinunter in das Diatrem, keine isolierten Abschnitte“, erklärt Terry Tucker, P.Geo., Präsident und CEO von Kalo Gold.

Für die wirtschaftliche Analyse bedeutet dies: Das System verfügt über ein stabiles „hydrothermales Leitungssystem“. Diese vertikale Kontinuität reduziert das Risiko künftiger Unterbrechungen des Bergbaus erheblich und deutet auf ein robustes Ressourcenmodell hin, das sowohl das Potenzial für große Tonnagen als auch hochgradige Zonen umfasst.

„Smoking Gun“ in 395 Metern Tiefe

Die bisherigen Erfolge auf Aurum Prime könnten nur die Spitze des Eisbergs sein. Geologische Modellierungen (3D-CSAMT) haben eine Zone identifiziert, in der drei dominante Verwerfungsstrukturen zusammenlaufen: die Namalau-, Loma- und Buca-Verwerfungen.

Dieser Schnittpunkt in einer Tiefe von etwa 395 Metern wird als primäre „epithermale Zufuhrzone“ interpretiert. In Systemen mit geringer Sulfidierung sind es genau diese Bereiche, in denen aufgrund von Druckabfall und Siedeverhalten die massivste Goldausfällung stattfindet. Doch dieses Ziel wurde noch gar nicht erprobt!

Kalo hat bestätigt, dass die nächste Bohrphase – einschließlich weiterer Bohrungen bei Aurum Prime – erst beginnen wird, wenn der kürzlich fertiggestellte 6.212 Linienkilometer umfassende Datensatz aus der luftgestützten Magnetmessung vollständig in das Explorationsmodell integriert ist. Der Bohrbeginn ist für später im Jahr 2026 geplant, wobei jede Bohrung anhand des integrierten Datensatzes positioniert wird und nicht vor dessen Fertigstellung. Das ist Disziplin, keine Verzögerung: Jeder Bohrmeter wird anhand des Gesamtbildes gezielt gesetzt.

Technologie schlägt Intuition – „Ginguro“-Texturen in Blindzielen

Ein herausragendes Merkmal von Kalo Gold ist der hocheffiziente Einsatz moderner Explorationstechnologie, der die Trefferquote deutlich erhöht. Die Bohrung VA25-DH14 im Zielgebiet QC4 war ein sogenanntes „blindes“ Ziel – es gab keinerlei Anzeichen an der Oberfläche. Dank präziser geophysikalischer Untersuchungen lieferte der erste Bohrversuch sofort Gold.

Technisch versierte Investoren sollten hier besonders aufmerksam sein: Die Bohrkerne zeigten „Ginguro-artige“ Bänder – eine spezifische, schwarz gebänderte Textur, die weltweit als Indikator für extrem hochgradige Siedezonen in epithermalen Systemen anerkannt ist. Durch den Einsatz von Tools wie:

detectORE™: Für die Echtzeit-Goldanalyse direkt vor Ort.

LiDAR & drohnenbasierte Magnetmessungen: Um dichte Vegetation zu durchdringen und Verwerfungen zu identifizieren.

...wird das Explorationsrisiko in der komplexen Geologie von Vanua Levu systematisch minimiert. Hier ersetzt Technologie das Prinzip der Hoffnung durch datengestützte Präzision.

Die geologische DNA der Giganten: Dual-Track-Potenzial

Vatu Aurum ist kein geologischer Einzelfall, sondern weist die klassische DNA großer epithermaler Goldlagerstätten im pazifischen Raum auf. Die gefundenen Texturen (foliierter Quarz, Adular, Diatrem-Brekzien) sind identisch mit denen in Minen mit mehreren Millionen Unzen.

Das Projekt bietet ein seltenes Dual-Track-Potenzial und eröffnet Investoren zwei Wege zum Erfolg:

Potenzial für große Fördermengen: Vergleichbar mit der Kelian-Mine (Indonesien, ~5,7 Mio. Unzen Au), wo Gold, wie wir es im Qiriyaga-Komplex sehen, ausgiebig in Brekzienmatrizen vorkommt.

Hochgradiges Aderpotenzial: Analog zur Martha-Mine (Neuseeland, ~7 Mio. Unzen Au), wo schmale, aber extrem hochgradige „Zuführungs“-Strukturen über enorme vertikale Entfernungen abgebaut werden.

Parallele zu Vatukoula: Die historische Referenz in Fidschi selbst, wo bereits über 7 Millionen Unzen gefördert wurden und die Goldreichhaltigkeit des Archipels unter Beweis steht.

Wainikoro: Von Bodenanomalien zu goldhaltigen Adern im Gestein

Das neueste Kapitel folgte am heutigen 9. Juni 2026, als Kalo berichtete, dass die Oberflächenkampagne 2026 in Wainikoro – einem zweiten Schlüsselzielgebiet innerhalb des Projekts – die Exploration von kilometerlangen Arsen-im-Boden-Korridoren auf in situ vorkommende epithermale Quarzadern mit geringer Sulfidierung im Gestein verlagert hat. Es wurden mehrere Quarzadern identifiziert, darunter eine neu identifizierte in situ Chalcedon-Quarzader mit einem Gehalt von 1.157 dU (~1,16 g/t Au geschätzt), mit umgebendem Aufschluss von bis zu 3.397 dU (~3,40 g/t Au geschätzt) und einer angrenzenden verkieselten polymiktischen Brekzie mit 1.364 dU (geschätzt ~1,36 g/t Au). Eine separate, in situ befindliche, chalcedonisch gebänderte epithermale Quarzader in geschichtetem Tuff ergab 2.728 dU (geschätzt ~2,73 g/t Au), und Grabenkanalproben lieferten Werte von bis zu 1.446 dU (geschätzt ~1,45 g/t Au) innerhalb verkieselter, verwerfungsgesteuerter Strukturen, wobei ein 13 Meter langer Kanalabschnitt bei TR26-011 einen Durchschnittswert von 275 dU (geschätzt ~0,28 g/t Au) aufwies.

Quelle: Kalo Gold

Die Untersuchungsfläche wird systematisch erweitert: Bislang wurden 9.994 Bodenproben entnommen, weitere 5.390 sind entlang magnetisch gesteuerter Rasterlinien auf der Grundlage der kürzlich abgeschlossenen luftgestützten magnetischen Vermessung geplant. Die integrierten bodengeochemischen und luftgestützten magnetischen Daten aus dem Jahr 2026 erweitern die zuvor bekannt gegebene >1 km lange Arsenanomalie im Boden bei Wainikoro auf eine Streichlänge von etwa 1.800 m innerhalb des zentralen magnetisch schwachen Merkmals.

Vorläufige XRF-Ergebnisse identifizieren Arsen- und alterationsbedingte Anomalien, die räumlich mit den durch die Luftvermessung 2026 definierten magnetisch schwachen Zonen assoziiert sind – Geochemie und Geophysik laufen auf demselben Gelände zusammen. Folge-Schürfgrabenarbeiten an den neuen Adernzielen sind im Gange, und Induzierte-Polarisation-Untersuchungen (IP) sind für den Einsatz im Juli 2026 geplant. Geologische Kartierungen, Schürfgrabenarbeiten und Bodenprobenahmen werden in weiteren, durch die luftgestützte magnetische Vermessung identifizierten magnetischen Tiefstellen fortgesetzt, wobei vorrangige Ziele in den kommenden Monaten weiterverfolgt werden.

Hinweis: detectORE™-dU-Werte sind semiquantitative Feldscreening-Ergebnisse und entsprechen nicht zertifizierten Feuerproben; sie werden nicht zur Schätzung von Mineralressourcen oder Mineralreserven verwendet.

Was zu beachten ist: Die Pipeline an Katalysatoren bis zum Jahresende

Für Anleger, die die Aktie verfolgen – unter anderem an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol 9M51 – ist der bevorstehende Nachrichtenfluss ungewöhnlich klar definiert:

Ausstehend: Zertifizierte Feuerproben-Ergebnisse aus den Bohrlöchern VA26-DH18 und VA26-DH19 bei Wainikoro.

Laufend: Schürfungen der neu identifizierten Chalcedon-Adern- und Brekzien-Ziele auf Wainikoro sowie weitere 5.390 geplante Bodenproben.

Juli 2026: Durchführung von Induzierten-Polarisations-Untersuchungen (IP) in Wainikoro zur Erkundung der unterirdischen Geometrie der magnetisch schwachen Ziele.

In den kommenden Monaten: Abschließende Zusammenführung des 6.212 Linienkilometer umfassenden Datensatzes aus luftgestützten magnetischen und radiometrischen Messungen, gefolgt von einer Rangfolge der bohrreifen Ziele im gesamten Projektgebiet.

Parallel dazu treibt ein BLEG-Bachsedimentprogramm im Caldera-Maßstab bei Coqeloa die Erkundung eines weiteren Zielgebiets voran.

Später im Jahr 2026: Beginn der Bohrungen geplant – das erste Programm bei Vatu Aurum, das auf dem vollständig integrierten Datensatz basiert.

FAZIT: Ein Blick in die Zukunft von Vatu Aurum

Kalo Gold befindet sich derzeit in einer Phase massiver, potenzieller Kursimpulse. Die kürzlich abgeschlossene magnetische und radiometrische Hubschraubervermessung, die 6.212 Linienkilometer abdeckt, wird derzeit vollständig in das projektweite Explorationsmodell integriert und soll die Grundlage für die nächste Generation vielversprechender Bohrziele bilden. Parallel dazu ist der Start von IP-Untersuchungen auf Wainikoro für Juli 2026 geplant, und im Zielgebeit Coqeloa ist ein BLEG-Bachsediment-Probenahmeprogramm im Caldera-Maßstab vorgesehen – all dies im Hinblick auf den geplanten Beginn der Bohrungen im Laufe des Jahres 2026.

Für den versierten Investor lautet die wichtigste Erkenntnis: Die Validierung von Blindzielen (QC4), die Bestätigung der vertikalen Kontinuität (VA26-DH17) und nun die Bestätigung von in situ epithermalen Adern bei Wainikoro haben das Projekt von der reinen Exploration hin zu einer systematischen, datengestützten Zielauswahl entlang des 40 km langen Korridors verschoben.

Die Frage ist heute nicht mehr, ob es auf Vanua Levu Gold gibt – die Bohrkerne mit bis zu 83 g/t Au und die neuen in situ-Adern an der Oberfläche haben diese Frage längst beantwortet. Die Frage lautet vielmehr: Wie ausgedehnt ist das Gesamtsystem in den Tiefen des Nubu-Grabens tatsächlich? Die Anzeichen deuten darauf hin, dass Fidschi kurz davorsteht, sein nächstes großes Goldgeheimnis zu enthüllen – und Kalo Gold wird seinen systematischen Explorationsansatz fortsetzen, um die besten Chancen zu haben, dieses Geheimnis zu lüften!

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