1&1 Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 09.06.2026

Die 1&1 Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,34 % auf 23,500€. Damit verliert die Aktie -1,325 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,65 %, geht es heute bei der 1&1 Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

1&1 ist ein deutscher Telekommunikationsanbieter mit Fokus auf Mobilfunk, Breitband-Internet und Hosting/Cloud-Services. Kernprodukte sind Mobilfunkverträge, DSL/Glasfaser-Anschlüsse und Webhosting. Marktstellung: wichtiger, aber kleinerer Player hinter Telekom, Vodafone und o2/Telefónica. Konkurrenz: Telekom, Vodafone, o2, Freenet. USP-Potenzial: eigenes 5G-Netz, günstige Kombitarife, starke Online-Vertriebsmarke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten 1&1 Aktionäre einen Verlust von -2,36 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die 1&1 Aktie damit um +6,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,58 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von 1&1 0,00 % gewonnen.

Während 1&1 deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,07 %. Damit gehört 1&1 heute zu den auffälligeren Werten.

1&1 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,66 % 1 Monat +10,58 % 3 Monate -2,36 % 1 Jahr +34,99 %

Informationen zur 1&1 Aktie

Stand: 09.06.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 177 Mio. 1&1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,15 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von 1&1

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,25 %. United Internetet notiert im Minus, mit -1,62 %. freenet notiert im Plus, mit +0,55 %. Telefonica Deutschland legt um +0,24 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +0,86 %.

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Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 1&1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.