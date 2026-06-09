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    AKTIE IM FOKUS

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    Sinkende Ölpreise drücken Verbio ans SDax-Ende

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbio-Aktien brachen nach Ölpreisrückgang ein
    • Kurs rutschte um 9,2 Prozent auf 34,02 Euro
    • Profitiert von hohen Ölpreisen durch E10-Nachfrage
    AKTIE IM FOKUS - Sinkende Ölpreise drücken Verbio ans SDax-Ende
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Wieder fallende Ölpreise haben die Aktien von Biokraftstoffhersteller Verbio am Dienstag schwer belastet. Zuletzt brachen sie als Schlusslicht im Kleinwerte-Index SDax um 9,2 Prozent auf 34,02 Euro ein. Das Kursplus seit Jahresbeginn reduzierte sich damit auf gut 60 Prozent.

    Das charttechnische Bild trübte sich merklich ein, die 100-Tage-Linie als Indikator für den mittel- bis langfristigen Trend lieferte aber eine Unterstützung.

    Im Iran-Krieg hatten Israel und der Iran ihre Angriffe vorerst wieder eingestellt. Die Ölpreise waren daraufhin gefallen. Verbio profitiert allerdings von hohen Ölpreisen, da die Verbraucher an Tankstellen dann eher zu E10 statt zu noch teurerem Superbenzin greifen. Verbio produziert unter anderem Bioethanol, das dem herkömmlichen Benzin beigemischt wird, um E10 zu erzeugen./niw/jha/

    Verbio

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    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 18.271 auf Ariva Indikation (09. Juni 2026, 15:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um -16,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 2,16 Mrd..

    Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -25,86 %/+24,56 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Verbio - A0JL9W - DE000A0JL9W6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Einfluss des Ölpreises auf den Verbio‑Kurs (starke Korrelation, Debatte Kurz‑ vs. Monatscharts und Marktprognosen), mögliche Kursstütze durch TecDAX‑Aufnahme/ETF‑Flows (Umstellung 22.06.), fundamentale Chancen durch die neue Chemie‑Anlage in Bitterfeld und positive THG‑Preisentwicklung sowie Kritik an Gewinnaufwertung durch Abschreibungsrücknahmen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

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    dpa-AFX
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