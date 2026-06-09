AKTIE IM FOKUS
Sinkende Ölpreise drücken Verbio ans SDax-Ende
- Verbio-Aktien brachen nach Ölpreisrückgang ein
- Kurs rutschte um 9,2 Prozent auf 34,02 Euro
- Profitiert von hohen Ölpreisen durch E10-Nachfrage
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Wieder fallende Ölpreise haben die Aktien von Biokraftstoffhersteller Verbio am Dienstag schwer belastet. Zuletzt brachen sie als Schlusslicht im Kleinwerte-Index SDax um 9,2 Prozent auf 34,02 Euro ein. Das Kursplus seit Jahresbeginn reduzierte sich damit auf gut 60 Prozent.
Das charttechnische Bild trübte sich merklich ein, die 100-Tage-Linie als Indikator für den mittel- bis langfristigen Trend lieferte aber eine Unterstützung.
Im Iran-Krieg hatten Israel und der Iran ihre Angriffe vorerst wieder eingestellt. Die Ölpreise waren daraufhin gefallen. Verbio profitiert allerdings von hohen Ölpreisen, da die Verbraucher an Tankstellen dann eher zu E10 statt zu noch teurerem Superbenzin greifen. Verbio produziert unter anderem Bioethanol, das dem herkömmlichen Benzin beigemischt wird, um E10 zu erzeugen./niw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 18.271 auf Ariva Indikation (09. Juni 2026, 15:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um -16,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 2,16 Mrd..
Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -25,86 %/+24,56 % bedeutet.
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"Man muss doch hier in ganz anderen Größenordnungen denken."
Die Berechnung lässt doch ganz wesentlich Punkte aus, die bereits heute sicher bzw. relativ sicher absehbar sind. Man muss doch hier in ganz anderen Größenordnungen denken. Und das gerade für das Kalenderjahr 2027 mit dem Verkauf der geblockten Zertifikate, deren Wertansatz ja jüngst um 20 Millionen Euro angehoben wurde und damit klar im dreistelligem Millionenbereich liegt.
Seit gestern 6 neue Fonds dabei (bis auf Unideutschland alle neu); das dürfte für ein Teil des Anstiegs gesorgt haben, neben den wieder steigenden Ölpreisen. Die Behrenberg + COIQ-Fonds sind auch von nennenswerten Umfang mit Fondsvolumen von 44 Mio & 73 Mio.; Verbio ist jeweils unter den Top10 Positionen dabei. Wer auf diesem Kursniveau kauft, sieht/glaubt offensichtlich noch mehr Potential und/oder hat raba's Posts gelesen (die sicherlich schnell wieder auf Norm-Niveau ansteigen werden und den einzelnen Aussetzer vergessen lassen).
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