Sinkende Ölpreise drücken Verbio ans SDax-Ende

Im Iran-Krieg hatten Israel und der Iran ihre Angriffe vorerst wieder eingestellt. Die Ölpreise waren daraufhin gefallen. Verbio profitiert allerdings von hohen Ölpreisen, da die Verbraucher an Tankstellen dann eher zu E10 statt zu noch teurerem Superbenzin greifen. Verbio produziert unter anderem Bioethanol, das dem herkömmlichen Benzin beigemischt wird, um E10 zu erzeugen./niw/jha/

Was ist mit der Aktie los?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 18.271 auf Ariva Indikation (09. Juni 2026, 15:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um -16,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,61 %.

Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 2,16 Mrd..

Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -25,86 %/+24,56 % bedeutet.