WEKA und Oracle Cloud Infrastructure belegen zehnfache Durchsatzsteigerungen für KI-Inferenz mit langem Kontext

Gemeinsame Benchmarks auf der OCI-H100-Infrastruktur ergaben zehnmal so viele gleichzeitig unterstützte Nutzer, einen zehnmal höheren Token-Durchsatz und siebenmal mehr bereitgestellte Token ohne zusätzliche GPUs

CAMPBELL, Kalifornien, 9. Juni 2026 /PRNewswire/ -- WEKA, das Unternehmen für KI-Daten- und Speicherinfrastruktur, gab heute Benchmarks im Produktionsmaßstab bekannt, die zeigen, wie Unternehmen die Wirtschaftlichkeit von KI-Inferenz mit langem Kontext verbessern können, indem sie mit gleichem GPU-Bestand mehr Nutzer unterstützen und mehr Token verarbeiten. Die Benchmarks zeigen, dass die NeuralMesh-Plattform von WEKA mit Augmented Memory Grid auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zehnmal so viele Nutzer gleichzeitig unterstützt, einen zehnmal höheren Token-Durchsatz erreicht und siebenmal mehr Token pro GPU verarbeitet als reine DRAM-Konfigurationen, und das ohne zusätzliche Infrastruktur. Die Ergebnisse wurden auf einem OCI-Bare-Metal-H100-Cluster mit neun Knoten und Kontextfenstern mit 100 000 Token validiert.