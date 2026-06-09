WEKA und Oracle Cloud Infrastructure belegen zehnfache Durchsatzsteigerungen für KI-Inferenz mit langem Kontext
Gemeinsame Benchmarks auf der OCI-H100-Infrastruktur ergaben zehnmal so viele gleichzeitig unterstützte Nutzer, einen zehnmal höheren Token-Durchsatz und siebenmal mehr bereitgestellte Token ohne zusätzliche GPUs
CAMPBELL, Kalifornien, 9. Juni 2026 /PRNewswire/ -- WEKA, das Unternehmen für KI-Daten- und Speicherinfrastruktur, gab heute Benchmarks im Produktionsmaßstab bekannt, die zeigen, wie Unternehmen die Wirtschaftlichkeit von KI-Inferenz mit langem Kontext verbessern können, indem sie mit gleichem GPU-Bestand mehr Nutzer unterstützen und mehr Token verarbeiten. Die Benchmarks zeigen, dass die NeuralMesh-Plattform von WEKA mit Augmented Memory Grid auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zehnmal so viele Nutzer gleichzeitig unterstützt, einen zehnmal höheren Token-Durchsatz erreicht und siebenmal mehr Token pro GPU verarbeitet als reine DRAM-Konfigurationen, und das ohne zusätzliche Infrastruktur. Die Ergebnisse wurden auf einem OCI-Bare-Metal-H100-Cluster mit neun Knoten und Kontextfenstern mit 100 000 Token validiert.
„KI-Workloads in Unternehmen bringen Kontextfenster und GPU-Auslastung an neue Grenzen", sagte Pablo Selem, leitender Direktor für Softwareentwicklung bei Oracle Cloud Infrastructure. „Diese Benchmarks zeigen, wie die NeuralMesh-Plattform von WEKA mit Augmented Memory Grid auf OCI Speicherengpässe beseitigt, sodass Kunden größere, anspruchsvollere Inferenz-Workloads unterstützen können, ohne einfach weitere GPUs hinzuzunehmen."
Drei Ergebnisse, die neue Maßstäbe für die Inferenzkalkulation setzen
Im Produktionsmaßstab auf einem Bare-Metal-H100-Cluster validiert (neun Knoten, 72 GPUs, Kontextfenster mit 100 000 Token, Tausende gleichzeitig unterstützte Nutzer), lieferte NeuralMesh mit Augmented Memory Grid auf OCI:
- Zehnmal so viele Nutzer gleichzeitig, ohne zusätzliche Infrastruktur. NeuralMesh mit Augmented Memory Grid ließ sich auf über 5000 gleichzeitig unterstützte Nutzer skalieren, verglichen mit etwa 600 bei reinen DRAM-Konfigurationen. Dadurch wird der abrupte Leistungseinbruch vermieden, der bei einer Cache-Sättigung auftritt, indem der aktive Cache-Arbeitsdatensatz von 8,64 TiB DRAM auf 287 TiB nutzbaren NVMe-Speicher erweitert wird. Außerdem bedeutet eine höhere Nutzerzahl pro GPU, dass dieselbe Investition weiter reicht.
- Zehnmal höherer Token-Durchsatz. Mehr Leistung von jeder GPU im Cluster. Auf OCI erreichte NeuralMesh mit Augmented Memory Grid etwa zwei Millionen Token pro Sekunde, verglichen mit weniger als 200 000 Token bei der reinen DRAM-Baseline. Für Produktteams, die Echtzeit-KI-Funktionen wie Suche, Zusammenfassung, Code-Unterstützung sowie Multi-Turn-Agenten betreiben, bestimmt der Durchsatz die Obergrenze dafür, wie viele Nutzer unterstützt werden können, wie schnell Funktionen reagieren und wie viel Umsatz die Infrastruktur tragen kann.
- Siebenmal mehr Token bereitgestellt. Geringere Kosten pro Token bei Skalierung. NeuralMesh mit Augmented Memory Grid stellte in einem einzigen einstündigen Test mit 2400 Nutzern fünf Milliarden Token bereit, verglichen mit 700 Millionen Token bei der reinen DRAM-Baseline. In Unternehmen mit agentenbasierten Arbeitsabläufen zehrt die DRAM-Sättigung durch ständige Neuberechnungen unbemerkt GPU-Kapazität auf und belastet damit unmittelbar die Kosten pro Token sowie die Investitionsrendite.
„Die Inferenz wird dadurch begrenzt, wie viel effektiver Speicher den GPUs zur Verfügung steht", sagte Liran Zvibel, Geschäftsführer von WEKA. „Diese Ergebnisse belegen, dass sich die Token-Ökonomie von KI nicht allein durch Hardware verbessern lässt, sondern durch die Beseitigung der Speicherbarriere, die bislang die tatsächliche Obergrenze für die Leistung bestehender Hardware darstellt. NeuralMesh mit Augmented Memory Grid auf OCI stellt Kunden auf äußerst kosteneffiziente Weise um Größenordnungen mehr Token bereit."