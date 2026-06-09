IONOS Group Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 09.06.2026

Mit einer Performance von -4,85 % musste die IONOS Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der IONOS Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,40 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 28,24€, mit einem Minus von -4,85 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die IONOS Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +26,64 % zu Buche.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,20 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +10,43 % gewonnen.

IONOS Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,31 % 1 Monat +7,20 % 3 Monate +26,64 % 1 Jahr -28,72 %

Informationen zur IONOS Group Aktie

Stand: 09.06.2026, 15:10 Uhr

Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,98 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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