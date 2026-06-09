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IONOS Group Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 09.06.2026
Am 09.06.2026 ist die IONOS Group Aktie, bisher, um -4,85 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der IONOS Group Aktie.
IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.
IONOS Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.06.2026
Mit einer Performance von -4,85 % musste die IONOS Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der IONOS Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,40 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 28,24€, mit einem Minus von -4,85 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die IONOS Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +26,64 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,20 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +10,43 % gewonnen.
IONOS Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,31 %
|1 Monat
|+7,20 %
|3 Monate
|+26,64 %
|1 Jahr
|-28,72 %
Informationen zur IONOS Group Aktie
Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,98 Mrd. € wert.
Börsen Update Europa - 09.06. - FTSE Athex 20 stark +1,19 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Börsenstart Europa - 09.06. - CAC 40 stark +0,75 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
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Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.