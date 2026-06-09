TKMS Aktie unter Verkaufsdruck - 09.06.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten TKMS Aktionäre einen Verlust von -16,77 % hinnehmen.

Am heutigen Handelstag musste die TKMS Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,95 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,45 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TKMS auf +14,67 %.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,46 % 1 Monat -5,46 % 3 Monate -16,77 % 1 Jahr -20,43 %

Informationen zur TKMS Aktie

Stand: 09.06.2026, 15:10 Uhr

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,80 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von TKMS

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,76 %. Leonardo notiert im Plus, mit +3,18 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,20 %. Huntington Ingalls Industries verliert -0,55 %

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.