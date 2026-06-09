Northern Data Aktie bricht zweistellig ein - -12,64 % - 09.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Northern Data Aktie. Mit einer Performance von -12,64 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Northern Data Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -13,43 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -12,64 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Northern Data bietet spezialisierte Hochleistungsrechenzentren für Blockchain und KI, mit globaler Präsenz und energieeffizienten Lösungen. Hauptkonkurrenten sind AWS, Azure und Google Cloud. Ihr USP liegt in maßgeschneiderten, energieeffizienten Lösungen.

Obwohl die Northern Data Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +9,72 %.

Allein seit letzter Woche ist die Northern Data Aktie damit um -45,45 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,45 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Northern Data einen Rückgang von -27,97 %.

Northern Data Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -45,45 % 1 Monat -34,45 % 3 Monate +9,72 % 1 Jahr -60,15 %

Informationen zur Northern Data Aktie

Stand: 09.06.2026, 15:12 Uhr

Es gibt 64 Mio. Northern Data Aktien. Damit ist das Unternehmen 596,71 Mio. € wert.

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Ob die Northern Data Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Northern Data Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.