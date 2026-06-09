Plusvisionen-Analyse
SAP-Aktie - die Wende?
Die SAP-Aktie nimmt wieder Fahrt auf. Zuletzt sorgte eine Aussage von Nivida-Chef für Optimismus. Wie es weitergeht.
Es scheint so als habe die SAP-Aktie ihren Boden gefunden. Mit dem Kurs geht es wieder aufwärts. Zuletzt beflügelte eine Aussage des Nivida-Chefs zu Software-Tools. Das Comeback der SAP-Aktie? Weiterlesen
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