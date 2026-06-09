Qualcomm Aktie heute im Plus - 09.06.2026

Die Qualcomm Aktie notiert aktuell bei 195,22€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,40 % zugelegt, was einem Anstieg von +6,42 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,94 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Qualcomm Aktie. Nach einem Plus von +0,94 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 195,22€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Qualcomm Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +68,79 %.

Allein seit letzter Woche ist die Qualcomm Aktie damit um +1,03 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,81 %. Im Jahr 2026 gab es für Qualcomm bisher ein Plus von +33,99 %.

Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,03 % 1 Monat +4,81 % 3 Monate +68,79 % 1 Jahr +49,53 %

Informationen zur Qualcomm Aktie

Stand: 09.06.2026, 15:13 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 205,72 Mrd. € wert.

Corning zieht den nächsten großen Fisch an Land. Nach Apple und Meta hat jetzt auch Amazon angebissen. Der Glasfaser-Spezialist positioniert sich immer mehr als unverzichtbarer Partner beim Bau von Rechenzentren.

Nach der positiven Erwähnung von Marvell hat sich Nvidia-CEO Jensen Huang jetzt auch positiv gegenüber Mitbewerber Qualcomm geäußert. Die Aktie springt an.

So schlagen sich die Wettbewerber von Qualcomm

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,78 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +3,99 %. NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +1,61 %.

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Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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