Arm Holdings Aktie legt zu - 09.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Arm Holdings Aktie. Mit einer Performance von +3,49 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,01 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Arm Holdings Aktie. Nach einem Plus von +1,01 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 311,00€, mit einem Plus von +3,49 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Arm Holdings Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arm Holdings Aktie damit um -12,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +72,30 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Arm Holdings um +224,50 % gewonnen.

Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,57 % 1 Monat +72,30 % 3 Monate +216,77 % 1 Jahr +164,25 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Stand: 09.06.2026, 15:14 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 332,17 Mrd. € wert.

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Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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