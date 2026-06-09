SanDisk Corporation Aktie mit Kurssprung - 09.06.2026

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SanDisk Corporation Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +1,38 %.

Die SanDisk Corporation Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,50 % auf 1.480,00€ zulegen. Das sind +50,00 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,93 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SanDisk Corporation Aktie. Nach einem Plus von +5,93 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.480,00€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -2,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,38 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SanDisk Corporation +1,38 % gewonnen.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,65 % 1 Monat +1,38 % 3 Monate +1,38 % 1 Jahr +1,38 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 09.06.2026, 15:14 Uhr

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 219,17 Mrd. € wert.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

+6,99 % -2,65 % +15,91 % ISIN: US80004C2008 WKN: A411ZM Intraday

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