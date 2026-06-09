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SanDisk Corporation Aktie mit Kurssprung - 09.06.2026
Am 09.06.2026 ist die SanDisk Corporation Aktie, bisher, um +3,50 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SanDisk Corporation Aktie.
SanDisk Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.06.2026
Die SanDisk Corporation Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,50 % auf 1.480,00€ zulegen. Das sind +50,00 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,93 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SanDisk Corporation Aktie. Nach einem Plus von +5,93 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.480,00€. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SanDisk Corporation Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +1,38 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -2,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,38 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SanDisk Corporation +1,38 % gewonnen.
SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,65 %
|1 Monat
|+1,38 %
|3 Monate
|+1,38 %
|1 Jahr
|+1,38 %
Informationen zur SanDisk Corporation Aktie
Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 219,17 Mrd. € wert.
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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.