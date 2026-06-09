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Marvell Technology Aktie steigt auf 259,70€ - 09.06.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Marvell Technology Aktie bisher um +3,47 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Marvell Technology Aktie.
Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.
Wie hat sich die Marvell Technology-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Die Marvell Technology Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,47 % auf 259,70€. Damit gewinnt die Aktie +8,70 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,78 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Marvell Technology Aktie. Nach einem Plus von +8,78 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 259,70€, mit einem Plus von +3,47 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Marvell Technology einen Gewinn von +242,74 % verbuchen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um +16,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +82,55 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Marvell Technology eine positive Entwicklung von +251,78 % erlebt.
Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+16,17 %
|1 Monat
|+82,55 %
|3 Monate
|+242,74 %
|1 Jahr
|+324,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Marvell Technology Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursvolatilität von Marvell: Gewinnmitnahmen und eine kurzzeitige Korrektur nach US-Arbeitsmarktdaten, anschließende After‑Hours-Anstiege, Debatten über Blasenrisiko vs. langfristiges KI‑Wachstum, bullishe Analystenziele (275–400 $), Bewertungen und kurzfristige Trading‑Strategien.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Marvell Technology eingestellt.
Zur Marvell Technology Diskussion
Informationen zur Marvell Technology Aktie
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Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.