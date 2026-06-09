Intel Aktie heute im Plus (97,95€) - 09.06.2026

Mit einer Performance von +2,50 % konnte die Intel Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Intel Aktie. Nach einem Plus von +11,26 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 97,95€, mit einem Plus von +2,50 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Intel einen Gewinn von +163,25 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +2,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,48 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Intel eine positive Entwicklung von +207,81 % erlebt.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,76 % 1 Monat -8,48 % 3 Monate +163,25 % 1 Jahr +456,48 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 09.06.2026, 15:14 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 493,65 Mrd. € wert.

Die jüngste Erholung der Technologie-Aktien in den USA dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Der Broker IG taxierte den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,9 Prozent höher bei 29.682 Punkten. Das …

Anleger nutzen die gedrückten Kurse im globalen Halbleitersektor direkt wieder zum Einstieg. Am vergangenen Freitag war vor allem in New York eine Welle an Gewinnmitnahmen über die Branche geschwappt, die dann am Montag in Asien ankam. Doch noch am …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,03 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,02 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +3,44 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +0,77 % zu

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.