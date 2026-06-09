SAP Aktie fällt um -1,99 % - 09.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SAP Aktie. Mit einer Performance von -1,99 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,61 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 154,90€, mit einem Minus von -1,99 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die SAP Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -6,88 % hinzunehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -8,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,70 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SAP einen Rückgang von -24,43 %.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,65 % 1 Monat +7,70 % 3 Monate -6,88 % 1 Jahr -41,72 %

Informationen zur SAP Aktie

Stand: 09.06.2026, 15:16 Uhr

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 190,52 Mrd. € wert.

Die SAP-Aktie nimmt wieder Fahrt auf. Zuletzt sorgte eine Aussage von Nivida-Chef für Optimismus. Wie es weitergeht.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Anleger nutzen die gedrückten Kurse im globalen Halbleitersektor direkt wieder zum Einstieg. Am vergangenen Freitag war vor allem in New York eine Welle an Gewinnmitnahmen über die Branche geschwappt, die dann am Montag in Asien ankam. Doch noch am …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,48 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,92 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,71 %. ServiceNow verliert -2,30 % Workday (A) notiert im Minus, mit -2,93 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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