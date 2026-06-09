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    Besonders beachtet!

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    SMA Solar Technology Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -4,77 % - 09.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SMA Solar Technology Aktie bisher Verluste von -4,77 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SMA Solar Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - SMA Solar Technology Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -4,77 % - 09.06.2026
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

    SMA Solar Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.06.2026

    Die SMA Solar Technology Aktie ist bisher um -4,77 % auf 53,95 gefallen. Das sind -2,70  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der SMA Solar Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,48 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 53,95, mit einem Minus von -4,77 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Obwohl die SMA Solar Technology Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +90,10 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -17,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,14 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SMA Solar Technology +67,11 % gewonnen.

    SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,49 %
    1 Monat -11,14 %
    3 Monate +90,10 %
    1 Jahr +194,13 %
    Stand: 09.06.2026, 15:16 Uhr

    Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

    Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,87 Mrd. € wert.

    Dax mit moderatem Auftrieb


    Der Dax hat sich am Dienstag von seinem Verlust zum Wochenauftakt weitgehend erholt. Am Nachmittag notierte der Leitindex 0,5 Prozent höher bei 24.737 Punkten und damit knapp über der 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend …

    Börsen Update Europa - 09.06. - FTSE Athex 20 stark +1,19 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Dax erholt sich


    Der Dax hat sich am Dienstag von seinem Verlust zum Wochenauftakt erholt. Gegen Mittag notierte der Leitindex 0,7 Prozent höher bei 24.788 Punkten und damit wieder knapp über der 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Schneider Electric und Co.

    ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,34 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,02 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +1,63 %. SolarEdge legt um +1,26 % zu

    SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SMA Solar Technology

    -4,32 %
    -17,49 %
    -11,14 %
    +90,10 %
    +194,13 %
    -34,47 %
    +30,29 %
    +12,77 %
    +2,26 %
    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J
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    Verfasst von Markt Bote
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