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TeamViewer Aktie unter Verkaufsdruck - 09.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die TeamViewer Aktie bisher Verluste von -3,10 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.
TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.
TeamViewer aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.06.2026
Die TeamViewer Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,10 % auf 5,7800€. Damit verliert die Aktie -0,1850 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,59 %, geht es heute bei der TeamViewer Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Obwohl die TeamViewer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +27,24 %.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,66 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei TeamViewer auf -0,67 %.
TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-12,00 %
|1 Monat
|+8,66 %
|3 Monate
|+27,24 %
|1 Jahr
|-43,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die Kursentwicklung der TeamViewer-Aktie. Der Kurs pendelte zuletzt um 6,7 € nach unten auf ca. 5,7 €, und Diskussionen drehen sich um einen möglichen Turnaround oder das Auslaufen der Story. Ein echter Shortsqueeze wird verneint; Leerverkaufsgebühren sind gering. Fundamentale Fragen zu Bewertung, Wachstumsprognosen, Q2-Zahlen und der Rolle des Managements/Insiderwissen prägen die Debatte.
Zur TeamViewer Diskussion
Informationen zur TeamViewer Aktie
Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,01 Mrd. € wert.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,84 %.
TeamViewer Aktie jetzt kaufen?
Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.