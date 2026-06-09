Deutlicher Kurssprung bei der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie - 09.06.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik. Sie steigt um +4,61 % auf 145,20€. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,58 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie. Nach einem Plus von +11,58 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 145,20€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

AT&S produziert High-End-Leiterplatten und IC-Substrate für Industrie, Automotive, Medizintechnik und v. a. die Halbleiter- und Kommunikationsbranche. Starke Position im High-End-Segment, v. a. durch Werke in China/Indien. Wichtige Wettbewerber: Ibiden, Unimicron, TTM, Samsung Electro-Mechanics. USP: Technologieführerschaft bei HDI-/Substratlösungen, enge Kundenintegration, hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie damit um -1,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,95 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +335,11 % gewonnen.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,28 % 1 Monat +45,95 % 3 Monate +215,81 % 1 Jahr +707,92 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

Stand: 09.06.2026, 15:18 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AT&S’ Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentaldaten: Diskutiert werden starke Quartalszahlen, hohe Margen, angekündigtes währungsbereinigtes Wachstum von 30–35% für 2026/27, Expansion durch neue Werke und die STOXX‑600‑Aufnahme. Gleichzeitig wird vor Euphorie, möglichem Rücksetzer/Stop‑Loss‑Auslösungen und Short‑Risiken gewarnt; genannte Einstiegszonen ~125/135€ und Kursziele 185–200€ (2026), ~250€ (2027).

Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,65 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Announcement of the Convening of the General Meeting AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Convocation of the 32nd Ordinary General Meeting 09.06.2026 / 09:59 CET/CEST Announcement of …

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie jetzt kaufen?

Ob die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.