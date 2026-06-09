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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 09.06.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple macht Siri mit KI in der EU nicht verfügbar
    • BASF warnt vor neuem Ölpreisschock wegen Irankrieg
    • GSK kauft US-Krebsspezialisten Nuvalent für 10,6 Mrd
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 09.06.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP 2: iPhones in EU ohne KI-Siri - Apple greift EU-Kommission an

    CUPERTINO - Apple wirft der EU-Kommission vor, mit Forderungen nach einer vollständigen Öffnung seiner iPhones und iPads für KI-Assistenten anderer Anbieter die Privatsphäre der europäischen Nutzer zu gefährden. Der Konzern entschied, stattdessen die neue Version seiner Assistenzsoftware Siri mit Künstlicher Intelligenz auf iPhone und iPad nicht in der Europäischen Union verfügbar zu machen. Auf Mac-Computern und der Computer-Brille Vision Pro werden auch europäische Nutzer darauf zugreifen können, weil Apple in diesen Segmenten nicht als "Gatekeeper" mit viel Marktmacht eingestuft wurde.

    BASF-Chef warnt vor neuem Ölpreisschock wegen Iran-Krieg

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    FRANKFURT - BASF -Chef Markus Kamieth warnt vor einem neuen Ölpreisschock wegen des Iran-Kriegs. "Bei Öl kommen wir jetzt langsam an den Punkt, wo die Reserven jetzt auch langsam mal verbraucht sind", sagte Kamieth im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW). Wenn die Straße von Hormus nicht bald öffne, könnte es in der zweiten Jahreshälfte "nochmal einen Preisschock auch bei Öl und bei raffinierten Produkten geben".

    GSK will in Milliardendeal US-Krebsspezialisten Nuvalent übernehmen

    LONDON/BOSTON - Der britische Pharmakonzern GSK baut sein Onkologiegeschäft mit der milliardenschweren Übernahme des US-Biotechunternehmens Nuvalent weiter aus. Dazu will GSK innerhalb von zehn Geschäftstagen ein öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche ausstehenden Stammaktien zu einem Stückpreis von 124 US-Dollar unterbreiten. Der gesamte Wert der Transaktion belaufe sich auf rund 10,6 Milliarden Dollar (9,2 Mrd Euro), teilte GSK am Dienstag mit. Den Angaben zufolge entspricht die Offerte einem Aufschlag von 26 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 30 Kalendertage.

    Tonies verlängert Vertrag von Vorstandschef Tobias Wann

    LUXEMBURG - Der Spielwarenhersteller Tonies soll auch in den nächsten drei Jahren von Vorstandschef Tobias Wann geführt werden. Der Aufsichtsrat habe das Mandat von Wann bis Ende 2029 verlängert, teilte das im Kleinwerteindex SDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mit.

    OpenAI beantragt Börsengang - Details bleiben geheim

    SAN FRANCISCO - Das Trio der erwarteten Mega-Börsengänge von Tech-Unternehmen ist komplett: Auch der ChatGPT-Erfinder OpenAI hat nun eine Aktienplatzierung beantragt. Ähnlich wie beim Rivalen Anthropic bleiben Details des vertraulichen Antrags aber zunächst unter Verschluss. OpenAI betonte zudem, dass es bis zu dem Börsengang noch dauern könne. Denn es erleichtere einige geschäftliche Dinge, nicht an der Börse notiert zu sein.

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    Weitere Meldungen

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    -ROUNDUP: Deutschland ist erstmals seit 2023 Netto-Exporteur von Strom -Viele Bäcker gründen neue Betriebe - Gesamtzahl sinkt aber -Philologenverband: Plattformen müssen Kinder besser schützen -EWE liefert tonnenweise Wasserstoff für Stahl aus Salzgitter -Terminal 2 am Flughafen Frankfurt schließt für viele Jahre -Govolta stellt Hamburg-Amsterdam-Zug nach zwei Monaten ein°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 260,2 auf Tradegate (09. Juni 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -2,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,78 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0533. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 305,88USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 296,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 340,00USD was eine Bandbreite von +16,24 %/+33,52 % bedeutet.





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