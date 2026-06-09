Lion E-Mobility - Ist die wichtige Barriere schon überwunden?

Zu Jahresanfang, vor ziemlich genau einem halben Jahr, stand die Lion E-Mobility-Aktie rund einen Euro tiefer bei 1,19 Euro und es stellte sich die Frage nach einer Stabilisierung der Geschäfte des Lithium-Ionen-Batteriepackspezialisten. Inzwischen hat sich die Situation (etwas) gelichtet und Lion E-Mobility weiß Positives zu vermelden. Wie es weitergeht. Weiterlesen