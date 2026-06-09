Plusvisionen-Analyse
Lion E-Mobility - Ist die wichtige Barriere schon überwunden?
Lion E-Mobility hatte zuletzt einen positiven Newsflow und die Aktie legte kräftig zu. Wie es weitergeht.
Zu Jahresanfang, vor ziemlich genau einem halben Jahr, stand die Lion E-Mobility-Aktie rund einen Euro tiefer bei 1,19 Euro und es stellte sich die Frage nach einer Stabilisierung der Geschäfte des Lithium-Ionen-Batteriepackspezialisten. Inzwischen hat sich die Situation (etwas) gelichtet und Lion E-Mobility weiß Positives zu vermelden. Wie es weitergeht. Weiterlesen
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