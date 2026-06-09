Miivo schließt Übernahme von Tandem Partners ab

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA (9. JUNI 2026) / IRW-Press / Miivo Holdings Corp. („Miivo“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S) freut sich, bezugnehmend auf seine Pressemitteilungen vom 18. März 2026 und 19. Januar 2026 bekannt zu geben, dass es den Abschluss seiner bereits zuvor bekannt gegebenen Transaktion mit Tandem Partners („Tandem“), einem in Dubai (VAE) ansässigen Privatunternehmen im Besitz von Alexander Damouni, dem CEO von Miivo, Rabih Brair, dem CFO von Miivo, (zusammen die „Principals“) und einem Drittaktionär (zusammen die „Tandem-Aktionäre“), abgeschlossen hat, dem zufolge das Unternehmen sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Tandem (jeweils eine „Tandem-Aktie“) von den Tandem-Aktionären erworben hat (die „Transaktion“).

„Tandem ist von Anfang an fest in unsere Betriebe eingebunden und diese Transaktion formalisiert eine Beziehung, die sich bereits als essenziell für die Entwicklung von Miivo erwiesen hat“, sagte Alexander Damouni, Chief Executive Officer von Miivo. „Die vollständige Integration des Teams von Tandem stärkt unsere betrieblichen Fähigkeiten, erweitert unser geografisches Profil und bietet Zugang zu etablierten Vertriebskanälen, strategischen Partnerschaften und langjährigen Kundenbeziehungen, die das kontinuierliche Wachstum unserer KI-gestützten Geschäftslösungen fördern.“

Rabih Brair, Chief Financial Officer von Miivo, fügte hinzu: „Diese Transaktion ist eine natürliche Konsolidierung der finanziellen, betrieblichen und strategischen Führung. Wir erwarten erhebliche Effizienzen und eine verstärkte Ausrichtung, während wir weiterhin eine skalierbare, KI-gesteuerte Plattform für KMU aufbauen.“

Das Unternehmen weist darauf hin, dass der Zeitraum zwischen der behördlichen Zustimmung und dem formellen Abschluss aufgrund unvorhergesehener Verzögerungen infolge der jüngsten geopolitischen Entwicklungen verlängert wurde, die bestimmte administrative, rechtliche und grenzüberschreitende Verarbeitungsaktivitäten betrafen. Diese Verzögerungen waren verfahrenstechnischer Natur und hatten keinen Einfluss auf die zugrunde liegenden Bedingungen der Transaktion.