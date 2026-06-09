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    Besonders beachtet!

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    BioNTech Aktie steigt um +1,08 % - 09.06.2026

    Am 09.06.2026 ist die BioNTech Aktie, bisher, um +1,08 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BioNTech Aktie.

    Besonders beachtet! - BioNTech Aktie steigt um +1,08 % - 09.06.2026
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

    BioNTech Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 09.06.2026

    Mit einer Performance von +1,08 % konnte die BioNTech Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BioNTech Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,01 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 74,95, mit einem Plus von +1,08 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die BioNTech Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -13,88 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BioNTech Aktie damit um -6,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,31 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BioNTech eine negative Entwicklung von -8,79 % erlebt.

    BioNTech Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,38 %
    1 Monat -7,31 %
    3 Monate -13,88 %
    1 Jahr -22,44 %
    Stand: 09.06.2026, 15:40 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BioNTech vor allem Kursentwicklung und Turnaround-Potenzial. Diskussionen fokussieren sich auf Notierungen um 90–100 EUR, ob eine Trendwende kommt, sowie fundamentale Faktoren wie Pipeline-Umstrukturierung, CEO-Suche, Partnerschaften/Übernahmen und Produktionskapazitäten. Zudem werden EHA-Kongress/Zulassung bnt 323 und technische/psychologische Einflüsse diskutiert; Geduld als Leitlinie.

    Zur BioNTech Diskussion

    Informationen zur BioNTech Aktie

    Es gibt 253 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,87 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, CPS Technologies & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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    Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BioNTech

    +0,61 %
    -6,38 %
    -7,31 %
    -13,88 %
    -22,44 %
    -26,98 %
    -59,48 %
    +503,95 %
    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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