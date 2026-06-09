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    APA ots news

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    UNIQA Hauptversammlung beschließt um 20 Prozent höhere...

    Für Sie zusammengefasst
    • Exzellentes Geschäftsjahr 2025 dank Diversifikation
    • Dividende steigt um 20 Prozent auf 0,72 je Aktie
    • Zahltag 22. Juni 2026 und Aufsichtsratswechsel
    APA ots news - UNIQA Hauptversammlung beschließt um 20 Prozent höhere...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    APA ots news: UNIQA Hauptversammlung beschließt um 20 Prozent höhere Dividende von 0,72 je Aktie

    Wien (APA-ots) - - Exzellentes Geschäftsjahr 2025 durch breit diversifiziertes
    Geschäftsmodell

    - Dividende steigt deutlich von 0,60 auf 0,72 je Aktie

    - Zahltag: 22. Juni 2026

    - Michael Höllerer und Bernhard Breunlich neu im Aufsichtsrat

    Wien, 9. Juni 2026 - Im Rahmen der heutigen 27. ordentlichen Hauptversammlung der UNIQA Insurance Group AG präsentierte das Management die Ergebnisse eines außergewöhnlich erfolgreichen Geschäftsjahres in geopolitisch herausfordernden Zeiten, geprägt von starkem und profitablem Wachstum in allen Geschäftsbereichen. Die breite Diversifikation des Portfolios sowie die exzellente Entwicklung in den beiden Kernmärkten Österreich und CEE bilden die Grundlage für die deutliche Ergebnissteigerung. Sie belegen die Resilienz von UNIQA und ihres Strategieprogramms "UNIQA 3.0 - Growing Impact 2025 - 2028", das auf Basis jährlich steigender Dividenden pro Aktie weiterhin die Beteiligung ihrer Aktionär:innen am Unternehmenserfolg mit einer attraktiven Ausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent vorsieht.

    Die Hauptversammlung genehmigte daher eine Dividende in Höhe von 0,72 je Aktie , was einer Steigerung um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dividendenzahltag ist der 22. Juni 2026 .

    Von den Aktionär:innen wurden auch Änderungen im Aufsichtsrat der UNIQA Insurance Group AG beschlossen. Michael Höllerer, derzeitiger Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG und Generaldirektor der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien sowie designierter Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen Bank International AG (RBI), übernimmt das Mandat von Johann Strobl, dem scheidenden Vorstandsvorsitzenden der RBI. Auf Rechtsanwalt Markus Andréewitch folgt Personal- und Unternehmensberater Bernhard Breunlich.

    Zur Beschlussfassung lagen weiters folgende Unterlagen vor:

    - der festgestellte Jahresabschluss der UNIQA Insurance Group AG zum 31. Dezember 2025 sowie der Konzernabschluss

    - der Lagebericht und der Konzernlagebericht einschließlich der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung

    - der konsolidierte Corporate-Governance-Bericht

    - der Vorschlag des Vorstands zur Gewinnverwendung sowie der Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG

    Die Hauptversammlung erteilte Vorstand und Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025. Als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2027 wählte sie die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH. Zudem wurde der Vergütungsbericht für die Bezüge der Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen.

    Sämtliche Berichte sowie weitere Details zu den
    Abstimmungsergebnissen und zur ordentlichen Hauptversammlung finden Sie unter
    https://www.uniqagroup.com/grp/investor-
    relations/hauptversammlung.de.html

    Fotos der neuen Mitglieder des Aufsichtsrates finden Sie hier .

    Rückfragehinweis:
    Klaus Kraigher
    Pressesprecher
    UNIQA Insurance Group AG
    Telefon: +43 664 8231997
    E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at
    Website: https://www.uniqa.at

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0154 2026-06-09/15:24







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