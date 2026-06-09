Ölpreise geben nach
- Brentpreis fiel auf 91,88 US-Dollar, Rückgang 2,51
- Gewinne vom Montag wurden vollständig abgegeben
- US-Exporte gestiegen, Nachfrage aus China gesunken
LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 91,88 US-Dollar. Damit fiel der Preis der globalen Referenzsorte um 2,51 Prozent. Am Montag war der Ölpreis wegen der Eskalation im Iran-Krieg zunächst auf etwas mehr als 98 Dollar gestiegen. Am Dienstag schmolzen die Gewinne wegen positiv aufgenommener Nachrichten aus der Region ab. Mittlerweile wurden die Gewinne vom Montag vollständig abgegeben.
Der Iran und Israel haben ihre wechselseitigen Angriffe vorerst eingestellt. Beide Seiten drohten jedoch im Fall von Verstößen gegen ihre jeweiligen Bedingungen mit noch härteren Kämpfen. Die ersten gegenseitigen Angriffe seit zwei Monaten drohten, US-Präsident Donald Trumps Bemühungen zur Beendigung des Iran-Kriegs zu untergraben.
Insgesamt würden die Ölpreise aber nur noch verhalten auf die Nachrichten aus dem Nahen Osten reagieren, schreibt Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank. Er verweist auf Anpassungen an die Ausfälle der Öllieferung aus der Golfregion. So würden Ölexporte via Pipelines zum Roten Meer und zum Golf von Oman geliefert. Zudem hätten die USA ihre Ölexporte beträchtlich gesteigert. Gleichzeitig sei die Ölnachfrage aus Asien und insbesondere aus China gesunken.
In den ersten Monaten des Jahres hatte der Iran-Krieg den globalen Ölmarkt erschüttert. Mittlerweile hat sich die Lage etwas entspannt. Allerdings liegt der Ölpreis immer noch deutlich über dem Niveau, das er vor dem Angriff der USA und Israel auf den Iran hatte./jsl/jha/
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Alles wieder in Ordnung.
Wer den Schlussakkord am Freitagabend beobachtet hat, sah das nackte, algogesteuerte Schaulaufen im Papierteppich: Brent wurde im Tief bis auf 92.67 USD heruntergeknüppelt, um schliesslich haarscharf bei 93.09 USD das Wochenende zu begrüssen. Ein Minus von über 2 %. Die Masse im Aquarium klopft sich bereits auf die Schultern und glaubt an eine dauerhafte Entspannung.
Dabei blenden sie die elementare Physik dieses Freitags komplett aus. Was wir hier sehen, ist das rücksichtslose Erpressen von Liquidität. Im Sog der heissen US-Arbeitsmarktdaten und des dadurch explodierenden US-Dollars haben die grossen Adressen im dünnen Freitags-Volumen gnadenlos alles abverkauft, was Hebel oder Papier-Margen hatte, um über das waffenfreie Wochenende keine ungedeckten Risiken im Nahen Osten zu tragen.
Man versucht mit aller Macht, den Ölpreis optisch zu deckeln, während die Realität an den Bruchlinien ganz andere Geschichten schreibt:
- Die Strasse von Hormuz ist und bleibt eine blockierte Asymmetrie-Zone.
- Die maritime Transportversicherung (Lloyds of London) ruft astronomische Risiko-Prämien auf oder verweigert die Deckung für den Golf komplett.
- Die US-Kriegskosten fressen im Hintergrund wöchentlich Milliarden an frischen Schulden (343 Milliarden USD allein im letzten Monat).
Wer glaubt, dass dieser künstliche Dip unter die 93-USD-Marke den unerbittlichen strukturellen Winter stoppt, versteht das Zusammenspiel zwischen Geopolitik und Makro-Physik nicht. Dieses phasenweise Herunterprügeln im Papier-Handel ändert rein gar nichts an den versiegenden physischen Puffern der Realwirtschaft. Wenn der Deckel der künstlichen Dollar-Stärke erst wegfliegt, holt sich die Schwerkraft jeden einzelnen Cent zurück. Geniesst den vorübergehend günstigen Fisch am Buffet – ab Montag wird neu kalkuliert.