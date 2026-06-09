🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsFondsvorwärtsLOYS FCP - LOYS Global L/S ITN FondsvorwärtsNachrichten zu LOYS FCP - LOYS Global L/S ITN

    Marktkommentar

    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dr. Christoph Bruns (LOYS AG): Wohlstandsabstand zu den USA

    Nachdem ein Kommentar im amerikanischen Wall Street Journal auf das wachsende Wohlstandsgefälle zwischen Amerika und Europa hingewiesen hatte, entspann sich eine Diskussion über die Richtigkeit und Ursachen dieses Befundes.

    Marktkommentar - Dr. Christoph Bruns (LOYS AG): Wohlstandsabstand zu den USA
    Foto: www.assetstandard.de

    31.05.2026 - 

    Nachdem ein Kommentar im amerikanischen Wall Street Journal auf das wachsende Wohlstandsgefälle zwischen Amerika und Europa hingewiesen hatte, entspann sich eine Diskussion über die Richtigkeit und Ursachen dieses Befundes. In der Regel ist es bei derartigen Diskussionen sehr ratsam, zunächst die Fakten und Zahlen in Erinnerung zu rufen. Dabei zeigt sich in der Tat, dass die USA ein wesentlich höheres Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt erzielen als die EU-Europäer. Ein Amerikaner erzeugt pro Jahr mehr als das Doppelte an Gütern und Dienstleistungen verglichen mit einem EU-Bürger. Betrachtet man diese Entwicklung im Zeitablauf, dann zeigte sich ein stetiges Auseinanderdriften beim Bruttosozialprodukt. Die amerikanische Wirtschaft entwickelt sich seit vielen Jahren dynamischer als ihre europäischen Pendants. Vor allem fällt auf, dass die amerikanische Volkswirtschaft eine starke Tendenz aufweist, neue Geschäftsfelder zu schaffen und zu besetzen, während in Europa oft traditionelle Industrien dominieren.

    Noch größer sind die Differenzen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten beim Thema Vermögen. Weil in Amerika dynamische Anlageformen wie etwa Aktien viel prominenter in den Portfolios der Bürger vertreten sind, entwickelt sich der finanzielle Wohlstand amerikanischer Bürger wesentlich stärker. Besonders für die Vermögensentwicklung in Deutschland hat die vermeintliche Risikoaversion und der Hang zu Zinsanlagen dazu geführt, dass das Land kaum mehr unter den zwanzig wohlhabendsten Staaten der Welt (Medianbetrachtung des Finanzvermögens) gezählt wird. Alles spricht dafür, dass sich die Vermögensdifferenz in den kommenden Jahren weiter ausweitet, zumal alternde Gesellschaften eine sinkende Neigung an den Tag legen werden, in Aktien zu investieren. Ich denke aber, dass die ursächlichen Gründe für den ernüchternden Datenbefund in der Psychologie und am Finanzmarkt zu suchen sind. Die Einstellung der Amerikaner zu Reichtum, Arbeit, Staat, Pioniergeist, Wagnis und Unternehmertum ist eine andere als jene in Deutschland. In der alten Welt stehen Sicherheit und Bestandserhaltung im Vordergrund. Man setzt in Berlin, Paris, Rom, Madrid und Brüssel auf den Staat als Garanten eines angenehmen Lebens. Das lähmt private Initiative und verdrängt unternehmerisches Engagement. Man kann anhand der aktuellen politischen Diskussion um Reformen in Deutschland wie an einem Paradigma ablesen, dass mutige Veränderungen weder in der Regierung noch im Parlament und wohl auch nicht in der Gesellschaft mehrheitsfähig sind.

    Neben der Psychologie spielen auch die Finanzmärkte eine bestimmende Rolle für die bessere ökonomische Entwicklung in Amerika. Die private Finanzierung junger Unternehmen und unwahrscheinlich aussehender Ideen führt in den USA zu Innovationen und Marktführern. Es wird in Amerika akzeptiert, dass Unternehmer, die durch ihr unternehmerisches Tun Großartiges für die Gesellschaft leisten, sehr wohlhabend werden. Demgegenüber denkt man besonders in Deutschland, die Wirtschaft sei ein Nullsummenspiel: Was der eine zugewinnt, das verliert der andere. Diese grobe Fehleinschätzung führt hierzulande zu falschen Prioritäten und Neid.

    Glücklicherweise hat der Einzelne in Deutschland und Europa die Chance, sich den kulturellen Wohlstandsnormen ein Stück weit zu entziehen. Was hindert den mündigen Bürger, sein Geld in Unternehmen anzulegen und an der Wertschöpfung der Wirtschaft bewusst teilzunehmen? Diesen Weg propagiert die LOYS AG seit ihrer Gründung. Wozu das führt, lässt sich besonders am LOYS Philosophie Bruns Fonds beobachten. Während etwa deutsche Staatsanleihen seit dessen Auflegung im Jahr 2006 keine 2 % pro Jahr erzielten, sind es netto 7,6 % in dem konservativsten Fonds der LOYS AG. Einmal mehr zeigt sich: Realer Vermögenszuwachs bei gleichzeitiger risikomindernder Streuung ist langfristig nur mit Aktienanlagen möglich.





    Autor
    Asset Standard
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    AssetStandard ist das führende Portal für Vermögensverwaltende Produkte in Deutschland. Auf www.assetstandard.com werden alle Daten, Dokumente und Informationen zu diesem wachsenden Marktsegment gebündelt. Einheitliche Standards ermöglichen einzigartige Vergleiche zu den Anlageprodukten. Das Portal beinhaltet umfassende Recherche-, Analyse- und Informationsmöglichkeiten bis hin zum Asset Manager eines einzelnen Produkts.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Asset Standard
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktkommentar Dr. Christoph Bruns (LOYS AG): Wohlstandsabstand zu den USA Nachdem ein Kommentar im amerikanischen Wall Street Journal auf das wachsende Wohlstandsgefälle zwischen Amerika und Europa hingewiesen hatte, entspann sich eine Diskussion über die Richtigkeit und Ursachen dieses Befundes.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     