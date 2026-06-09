Börsenstart USA - 09.06. - US Tech 100 stark +0,83 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 51.202,97 PKT und steigt um +0,75 %.

Top-Werte: Nike (B) +3,25 %, American Express +2,71 %, Sherwin-Williams +2,46 %, The Home Depot +2,35 %, Caterpillar +1,89 %

Flop-Werte: Apple -1,80 %, Verizon Communications -1,78 %, Walmart -1,35 %, Chevron Corporation -1,32 %, Amgen -1,26 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.666,71 PKT und steigt um +0,83 %.

Top-Werte: SanDisk Corporation +6,32 %, Lam Research +6,19 %, KLA Corporation +5,87 %, Applied Materials +5,52 %, DoorDash Registered (A) +5,21 %

Flop-Werte: Qualcomm -8,40 %, Gilead Sciences -3,71 %, Fortinet -2,85 %, Workday (A) -2,75 %, Marvell Technology -2,19 %

Der S&P 500 steht bei 7.461,52 PKT und gewinnt bisher +0,70 %.

Top-Werte: J.M. Smucker +9,65 %, Amphenol Registered (A) +6,55 %, SanDisk Corporation +6,32 %, Lam Research +6,19 %, KLA Corporation +5,87 %

Flop-Werte: Qualcomm -8,40 %, Coherent -4,13 %, Gilead Sciences -3,71 %, CIENA -2,98 %, Fortinet -2,85 %