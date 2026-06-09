J.M. Smucker Aktie legt am 09.06.2026 stark zu

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von J.M. Smucker. Mit einer Performance von +9,65 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die J.M. Smucker Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,79 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 96,77€, mit einem Plus von +9,65 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

J.M. Smucker ist ein US-Lebensmittelkonzern mit Fokus auf Markenprodukte für Frühstück, Snacks und Haustierfutter. Kernmarken: Smucker’s, Jif, Folgers, Meow Mix. Starke Position im nordamerikanischen Markenartikelhandel. Wichtige Wettbewerber: Nestlé, Kraft Heinz, General Mills, Mars. USP: starke Traditionsmarken, hohe Regalpräsenz, Fokus auf wachstumsstarke Segmente wie Kaffee und Pet Food.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von J.M. Smucker einen Gewinn von +1,54 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die J.M. Smucker Aktie damit um +12,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei J.M. Smucker auf +6,66 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,70 % geändert.

J.M. Smucker Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,36 % 1 Monat +15,52 % 3 Monate +1,54 % 1 Jahr -7,30 %

Informationen zur J.M. Smucker Aktie

Stand: 09.06.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 107 Mio. J.M. Smucker Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,06 Mrd.EUR € wert.

Als nächster US-Lebensmittelkonzern präsentiert J.M. SMUCKER an diesem Nachmittag. Die Zahlen betreffen das fiskalische Q4 (bis Ende April). Der Konzern aus Orrville, Ohio, erzielt mit Tiefkühlsortiment, Markenkaffee und Tiernahrung in der Regel …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von General Mills, Mondelez International Registered (A) und Co.

General Mills, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,77 %. Mondelez International Registered (A) notiert im Plus, mit +0,32 %. The Kraft Heinz Company notiert im Plus, mit +0,27 %.

J.M. Smucker Aktie jetzt kaufen?

Ob die J.M. Smucker Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur J.M. Smucker Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.