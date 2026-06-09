Bitmine Immersion Technologies (BMNR) verkündet bekannt, dass der ETH-Bestand 5,54 Millionen Token erreicht hat und der Gesamtbestand an Kryptowährungen und Bargeld 9,6 Milliarden US-Dollar beträgt

Bitmine hat in nur 11 Monaten 92% des Weges der „Alchemie der 5%"' zurückgelegt

Ethereum profitiert weiterhin von zwei günstigen Faktoren: der Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain und dem wachsenden Bedarf an öffentlichen und neutralen Blockchains seitens autonomer KI-Systeme

Bitmine hält 4.718.677 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 1.630 US-Dollar pro ETH einem Wert von 7,7 Milliarden US-Dollar entspricht

MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger, deren Schwerpunkt auf Sicherheit, Leistung und Ausfallsicherheit liegt

Bitmine besitzt 88 Millionen US-Dollar von Eightco (NASDAQ: ORBS) im Wert von 83 Millionen US-Dollar. Eightco ist damit mittlerweile eine der weltweit einzigen börsennotierten Aktien, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen

Bitmine Krypto, gesamte Barbestände und „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 9,6 Milliarden US-Dollar – einschließlich 5,54 Millionen ETH-Token, Barmitteln in Höhe von 247 Millionen US-Dollar sowie weiteren Krypto-Beständen.

Bitmine liegt im Vergleich zu anderen Krypto-Treasury-Unternehmen sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit der der Krypto-NAV pro Aktie gesteigert wird, als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität der BMNR-Aktie an der Spitze

Bitmine ist die 148. meistgehandelte Aktie in den USA mit einem Tagesumsatz von 829 Millionen US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt)

Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 9. Juni 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass Bitmine Kryptowährungen, Barmittel und „Moonshots" im Gesamtwert von 9,6 Milliarden US-Dollar hält.

Schreibe Deinen Kommentar