WLF Energy und Farasis Energy unterzeichnen strategische Partnerschaftsvereinbarung zur weltweiten Beschleunigung von Energiespeicherlösungen der nächsten Generation

Die Partnerschaft verbindet die führende Position von Farasis Energy im Bereich fortschrittlicher Batterietechnologie mit der integrierten Energieplattform, den KI-gestützten Optimierungsfunktionen und der globalen Einsatzstrategie von WLF Energy

STUTTGART, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 9. Juni 2026 / WLF Energy und Farasis Energy gaben heute die Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaftsvereinbarung bekannt, um gemeinsam Batterietechnologien der nächsten Generation und Energiespeicherprodukte für globale Märkte zu entwickeln, zu industrialisieren und zu vermarkten.

Die Partnerschaft schafft einen langfristigen Rahmen für die Zusammenarbeit in den Bereichen Batteriezellentechnologie, Batteriesysteme, Energiemanagement-Software, künstliche Intelligenz und den großflächigen Einsatz von Energiespeicherlösungen. Gemeinsam wollen beide Unternehmen den Übergang zu einer erschwinglicheren, widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Energieinfrastruktur weltweit beschleunigen.

Die Vereinbarung verbindet die umfassende Erfahrung von Farasis Energy in der Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Batterietechnologie mit dem integrierten Technologie-Stack, der KI-gestützten Energieplattform und dem globalen Energie-Ökosystem von WLF Energy. Durch diese Zusammenarbeit wollen die Partner eine umfassende Technologie- und Produkt-Roadmap erstellen, die der schnell wachsenden Nachfrage nach stationären Energiespeicheranwendungen in den Bereichen Großkraftwerke, Gewerbe und Industrie sowie dezentrale Energiemärkte gerecht wird.

Eine gemeinsame Vision für die Zukunft der Energie

Angesichts des beispiellosen Wandels im globalen Energiesektor ist die Energiespeicherung zu einem entscheidenden Faktor für die Integration erneuerbarer Energien, die Netzstabilität, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die Energiesicherheit geworden. Beide Unternehmen teilen die Vision, dass das Energiesystem der Zukunft nicht nur fortschrittliche Batterietechnologie, sondern auch intelligente Software, digitale Optimierung und skalierbare Bereitstellungsmodelle erfordern wird.