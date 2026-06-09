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    Quantum X Labs und IQCC, ein Unternehmen von Quantum Machines, unterzeichnen strategische Kooperationsvereinbarung zur Evaluierung KI-basierter Quantenfehlerkorrektur auf Quanteninfrastruktur

    Quantum X Labs und IQCC, ein Unternehmen von Quantum Machines, unterzeichnen strategische Kooperationsvereinbarung zur Evaluierung KI-basierter Quantenfehlerkorrektur auf Quanteninfrastruktur
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Partnerschaft integriert den patentierten Deep Transformer Decoder von Quantum X Labs mit der OPX-Steuerungsplattform von Quantum Machines

     

    Tel Aviv, Israel, 9. Juni 2026 / IRW-Press / Quantum X Labs Inc. (Nasdaq: QXL) („Quantum X Labs“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für fortschrittliche Quantentechnologien, und IQCC, ein Unternehmen von Quantum Machines, haben heute die Unterzeichnung einer strategischen Kooperationsvereinbarung bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Quantum X Labs seine KI-basierte Technologie zur Quantenfehlerkorrektur auf der Quantensteuerungsinfrastruktur von Quantum Machines evaluieren. Das Hauptziel besteht darin, den proprietären KI-gestützten Fehlerkorrekturalgorithmus von Quantum X Labs in einer vollständig integrierten Hard- und Softwareumgebung zu testen.

     

    Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die KI-basierte Dekodierungstechnologie von Quantum X Labs auf der Quantencomputing-Infrastruktur von IQCC getestet. Ziel ist es, ihre Eignung für zukünftige Anwendungen der Quantenfehlerkorrektur zu untersuchen.

     

    IQCC wird Zugang zu seiner Infrastruktur für Quantensteuerung und -orchestrierung bereitstellen, einschließlich des Echtzeit-Quantencontrollers OPX1000, der von führenden Forschungseinrichtungen und kommerziellen Quantencomputing-Programmen weltweit eingesetzt wird. Die Systeme von IQCC sind darauf ausgelegt, zukünftige Feedback-Prozesse mit geringer Latenz sowie Anwendungen der Quantenfehlerkorrektur zu unterstützen.

     

    „Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg dar, unseren KI-basierten Decoder mit realen Daten aus Quantenhardware zu validieren“, sagte Prof. Nir Sharon, Chief Quantum Technology Scientist bei Quantum X Labs. „Durch die Zusammenarbeit mit IQCC und Quantum Machines erhalten wir Zugang zu einer hoch angesehenen Quantencomputing-Umgebung, die es uns ermöglicht, unsere Technologie unter realistischen Betriebsbedingungen zu evaluieren und den Weg in die praktische Anwendung zu beschleunigen.“

     

    Dr. Nir Alfasi, General Manager von IQCC, erklärte: „Quantenfehlerkorrektur gilt weithin als eine der zentralen Herausforderungen auf dem Weg zu großskaligem Quantencomputing. Durch den Zugang zu fortschrittlicher Quanteninfrastruktur ermöglicht IQCC Forschenden und Unternehmen, neue Ansätze unter realistischen Bedingungen zu untersuchen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Quantum X Labs bei der Evaluierung ihres KI-basierten Decoders auf realer Quantenhardware.“

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