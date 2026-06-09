Der autonome E-JEST von Karsan nimmt in Atlanta den Personentransport auf

Die USA verringern die Verkehrsüberlastung beim größten Fußballereignis mit dem autonomen e-JEST von Karsan

ISTANBUL, 9. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Karsan, die weltweit führende technologieorientierte Mobilitätsmarke im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs der nächsten Generation, hat im Rahmen von „ATL Spoke", Atlantas erstem Pilotprojekt für autonomen öffentlichen Nahverkehr, den Betrieb seines autonomen e-JEST aufgenommen. Das Projekt bringt Karsans Know-how im Bereich der autonomen Mobilität nach Nordamerika und wird zudem als Teil der Verkehrslösungen dienen, die die Personenbeförderung in der Stadt während der Austragung des weltweit größten Fußballturniers unterstützen. Das ATL-Spoke-Projekt, bei dem der autonome e-JEST den tatsächlichen Personentransport übernehmen wird, dient als wichtige Referenz für den Einsatz autonomer Mobilität bei Großveranstaltungen. In Atlanta, Georgia, bietet der Karsan Autonomous e-JEST, der im Rahmen von Atlantas erstem Pilotprojekt für autonomen öffentlichen Nahverkehr, ATL Spoke, den Betrieb aufgenommen hat, einen kostenlosen Personentransport zwischen der MARTA West End Station und dem Atlanta Beltline Southwest Trail an. Okan Baş, CEO von Karsan, erklärte, dass das Unternehmen dank seiner innovativen Vision für Autonomie und seiner Erfahrung unter realen Betriebsbedingungen eine führende Marke bei Projekten der nächsten Generation sei. „Das ATL-Spoke-Projekt ist ein bedeutender Meilenstein, um zu zeigen, wie autonome Technologien im tatsächlichen Personenverkehr einen Mehrwert schaffen", sagte er. „Dieses Projekt bietet die Möglichkeit, die Leistung autonomer Systeme und ihre Auswirkungen auf das Nutzererlebnis in realen Szenarien für First- und Last-Mile-Transportlösungen zu beobachten, und es wird auch die Zukunft der urbanen Mobilität prägen. Der autonome e-JEST von Karsan wird die Verbindungen im öffentlichen Nahverkehr durch hochfrequente Verkehrsdienste stärken und zu einem besser zugänglichen und integrierten Verkehrssystem beitragen", sagte er.