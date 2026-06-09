🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Labels AktievorwärtsNachrichten zu United Labels
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    United Labels AG: Finanzberichte 2025 verschoben – Was steckt dahinter?

    Die United Labels AG verschiebt ihre Finanzberichterstattung für 2025: Statt am 10. Juni erscheint der vollständige Jahresabschluss nun spätestens am 24. Juni 2026.

    United Labels AG: Finanzberichte 2025 verschoben – Was steckt dahinter?
    Foto: adobe.stock.com
    • United Labels AG (ISIN DE0005489561, Ticker ULC) gibt die Verschiebung der Finanzberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025 bekannt.
    • Ursprünglich geplanter Veröffentlichungstermin: 10. Juni 2026.
    • Neuer spätester Veröffentlichungstermin: 24. Juni 2026.
    • Grund der Verschiebung: stark eingeschränkte personelle Ressourcen im Accounting.
    • Vorläufige Geschäftszahlen für 2025 wurden bereits am 27. Mai 2025 veröffentlicht; Aussagen zu Umsatz und Ergebnis bleiben unverändert.
    • Der vollständige Jahresabschluss und weitere Erläuterungen erscheinen mit dem Geschäftsbericht auf: https://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei United Labels ist am 01.07.2026.

    Der Kurs von United Labels lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0575EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,73 % im Plus.


    United Labels

    +1,44 %
    -2,31 %
    -3,21 %
    -1,40 %
    -16,93 %
    -55,67 %
    -64,60 %
    -72,05 %
    -98,66 %
    ISIN:DE0005489561WKN:548956
    United Labels direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    United Labels AG: Finanzberichte 2025 verschoben – Was steckt dahinter? Die United Labels AG verschiebt ihre Finanzberichterstattung für 2025: Statt am 10. Juni erscheint der vollständige Jahresabschluss nun spätestens am 24. Juni 2026.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     