United Labels AG: Finanzberichte 2025 verschoben – Was steckt dahinter?
Die United Labels AG verschiebt ihre Finanzberichterstattung für 2025: Statt am 10. Juni erscheint der vollständige Jahresabschluss nun spätestens am 24. Juni 2026.
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- United Labels AG (ISIN DE0005489561, Ticker ULC) gibt die Verschiebung der Finanzberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025 bekannt.
- Ursprünglich geplanter Veröffentlichungstermin: 10. Juni 2026.
- Neuer spätester Veröffentlichungstermin: 24. Juni 2026.
- Grund der Verschiebung: stark eingeschränkte personelle Ressourcen im Accounting.
- Vorläufige Geschäftszahlen für 2025 wurden bereits am 27. Mai 2025 veröffentlicht; Aussagen zu Umsatz und Ergebnis bleiben unverändert.
- Der vollständige Jahresabschluss und weitere Erläuterungen erscheinen mit dem Geschäftsbericht auf: https://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei United Labels ist am 01.07.2026.
Der Kurs von United Labels lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0575EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,73 % im
Plus.
+1,44 %
-2,31 %
-3,21 %
-1,40 %
-16,93 %
-55,67 %
-64,60 %
-72,05 %
-98,66 %
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