Silber crasht. Was steckt dahinter?

-1,69 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,20 % 1 Monat -15,91 % 3 Monate -19,34 % 1 Jahr +88,46 %

Abverkauf am Silbermarkt:in 24 Stunden, aktueller Kurs 67,03. Investoren ziehen Kapital ab.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 35,56455USD. Heute, bei 67,03USD, wäre daraus ein Vermögen von 9.423,01USD geworden – ein Plus von +88,46 %.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.