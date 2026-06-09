Silberpreis
Silber crasht. Was steckt dahinter?
Bärenmarkt-Signal: Silber bei 67,03 USD, -1,69 %.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-9,20 %
|1 Monat
|-15,91 %
|3 Monate
|-19,34 %
|1 Jahr
|+88,46 %
Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 35,56455USD. Heute, bei 67,03USD, wäre daraus ein Vermögen von 9.423,01USD geworden – ein Plus von +88,46 %.
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|341,40EUR
|-0,26 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|120,17EUR
|-0,29 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|244,10EUR
|-0,12 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|347,48EUR
|-0,80 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|91,05EUR
|+0,07 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|546,70EUR
|-0,87 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|358,14EUR
|-0,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|72,52EUR
|-0,21 %
|Long
|1
|0,00
|121,16EUR
|+0,50 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,502EUR
|-1,88 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.