Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 09.06.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.06.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Symrise
Tagesperformance: +7,43 %
Tagesperformance: +7,43 %
Platz 1
Performance 1M: +3,33 %
Performance 1M: +3,33 %
Commerzbank
Tagesperformance: +2,87 %
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 2
Performance 1M: +0,90 %
Performance 1M: +0,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich der Sentiment um UniCredits Übernahme: Derivate-Engagement (Total Return Swaps) erzeugt wirtschaftliches Exposure von bis zu ca. 50% der Commerzbank. BaFin-Klärung wird gefordert; Commerzbank nennt UniCredits Daten irreführend und bleibt verhandlungsbereit bei attraktiver Prämie. Kursziele 30–50€; 14-Tage-Kursverlauf wird nicht konkret beziffert. Ein 14-Tage-Prozentwert fehlt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: +2,86 %
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 3
Performance 1M: +0,94 %
Performance 1M: +0,94 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 4
Performance 1M: +0,26 %
Performance 1M: +0,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das Anleger-Sentiment zum Deutsche Bank-Aktien laut wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Aufwärtsdruck durch Käuferüberhang und Dividenden wird gesehen, Langzeitrisiken (Unterwasser) bleiben. In den letzten Tagen gab es kurze ca. 3%-Moves; Dividenden-Timing wird diskutiert. Einzelne Posts nennen hohe Renditen inkl. Dividenden (ca. 287%) und Kursziele über 30. Insgesamt vorsichtig-optimistisch, abhängig von Dividendenfluss und Zinsumfeld.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Beiersdorf
Tagesperformance: +2,66 %
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 5
Performance 1M: -4,52 %
Performance 1M: -4,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Beiersdorf
Das Anleger-Sentiment zum Deutsche Bank-Aktien laut wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Aufwärtsdruck durch Käuferüberhang und Dividenden wird gesehen, Langzeitrisiken (Unterwasser) bleiben. In den letzten Tagen gab es kurze ca. 3%-Moves; Dividenden-Timing wird diskutiert. Einzelne Posts nennen hohe Renditen inkl. Dividenden (ca. 287%) und Kursziele über 30. Insgesamt vorsichtig-optimistisch, abhängig von Dividendenfluss und Zinsumfeld.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Beiersdorf eingestellt.
Henkel VZ
Tagesperformance: +2,64 %
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 6
Performance 1M: +5,48 %
Performance 1M: +5,48 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 7
Performance 1M: +2,26 %
Performance 1M: +2,26 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 8
Performance 1M: -1,11 %
Performance 1M: -1,11 %
adidas
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 9
Performance 1M: +11,61 %
Performance 1M: +11,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zu Adidas: fundamental bleibt Adidas stark, 2025-Umsatz 24,8 Mrd. €, währungsbereinigt +13%, operativer Gewinn >2 Mrd. €, Wachstum in allen Regionen/Vertriebswegen. Der Markt ist vorsichtig; eine Trend-Verstetigung wird erwartet. Markenstärke sichtbar, doch 14-Tage-Kursentwicklung lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig ableiten. Die Kursentwicklung war %.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 44,58%
|PUT: 55,42%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -10,84 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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