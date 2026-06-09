Aktien mit extremer Performance im DAX am 09.06.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich der Sentiment um UniCredits Übernahme: Derivate-Engagement (Total Return Swaps) erzeugt wirtschaftliches Exposure von bis zu ca. 50% der Commerzbank. BaFin-Klärung wird gefordert; Commerzbank nennt UniCredits Daten irreführend und bleibt verhandlungsbereit bei attraktiver Prämie. Kursziele 30–50€; 14-Tage-Kursverlauf wird nicht konkret beziffert. Ein 14-Tage-Prozentwert fehlt.