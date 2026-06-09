Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 09.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.06.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -8,02 %
Tagesperformance: -8,02 %
Platz 1
Performance 1M: -9,29 %
Performance 1M: -9,29 %
IONOS Group
Tagesperformance: -6,06 %
Tagesperformance: -6,06 %
Platz 2
Performance 1M: +7,38 %
Performance 1M: +7,38 %
1&1
Tagesperformance: -4,63 %
Tagesperformance: -4,63 %
Platz 3
Performance 1M: +10,58 %
Performance 1M: +10,58 %
TeamViewer
Tagesperformance: -4,24 %
Tagesperformance: -4,24 %
Platz 4
Performance 1M: +8,92 %
Performance 1M: +8,92 %
Nagarro
Tagesperformance: -3,70 %
Tagesperformance: -3,70 %
Platz 5
Performance 1M: -10,09 %
Performance 1M: -10,09 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -3,59 %
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 6
Performance 1M: -2,51 %
Performance 1M: -2,51 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +3,58 %
Tagesperformance: +3,58 %
Platz 7
Performance 1M: +0,29 %
Performance 1M: +0,29 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +3,16 %
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 8
Performance 1M: +5,30 %
Performance 1M: +5,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich zu SUESS MicroTec ein gemischtes Sentiment: MDAX-Aufnahme wird als positiver fundamentaler Impuls gesehen (Beiträge 2, 3). Ein Widerstand um 95 EUR gilt als entscheidend; KGV-Anstieg und schwächerer Cashflow/GuV belasten die Bewertung (Beitrag 4). AGM-Ankündigung (Beitrag 5) könnte Kursreaktionen auslösen. Insgesamt leicht optimistisch, fundamentals bleiben durchwachsen.
United Internet
Tagesperformance: -2,98 %
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 9
Performance 1M: +4,17 %
Performance 1M: +4,17 %
Evotec
Tagesperformance: -2,62 %
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 10
Performance 1M: -6,36 %
Performance 1M: -6,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Im wallstreetonline-Forum Evotec dominiert aktuell eine negative Anlegerstimmung. Die letzten 14 Tage gelten als fallend; eine konkrete Kursänderung wird nicht genannt. Substanz und Geschäftsmodell stoßen auf Kritik; Wandelanleihe und Kostensenkungen werden diskutiert, Geduld von zwei Jahren wird empfohlen. Einzelne Trader beeinflussen stark das Handelsvolumen (AHL). JPMorgan-Long-Positionen werden erwähnt. Ausblick bleibt unsicher.
Siemens Healthineers
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 11
Performance 1M: +2,26 %
Performance 1M: +2,26 %
Bechtle
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 12
Performance 1M: +3,85 %
Performance 1M: +3,85 %
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