Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 09.06.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.06.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
EssilorLuxottica
Tagesperformance: +3,40 %
Tagesperformance: +3,40 %
Platz 1
Performance 1M: -0,24 %
Performance 1M: -0,24 %
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: +3,01 %
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 2
Performance 1M: -5,08 %
Performance 1M: -5,08 %
Ferrari
Tagesperformance: +2,89 %
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 3
Performance 1M: +8,87 %
Performance 1M: +8,87 %
ASML Holding
Tagesperformance: +2,88 %
Tagesperformance: +2,88 %
Platz 4
Performance 1M: +17,44 %
Performance 1M: +17,44 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 5
Performance 1M: +0,26 %
Performance 1M: +0,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das Anleger-Sentiment zum Deutsche Bank-Aktien laut wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Aufwärtsdruck durch Käuferüberhang und Dividenden wird gesehen, Langzeitrisiken (Unterwasser) bleiben. In den letzten Tagen gab es kurze ca. 3%-Moves; Dividenden-Timing wird diskutiert. Einzelne Posts nennen hohe Renditen inkl. Dividenden (ca. 287%) und Kursziele über 30. Insgesamt vorsichtig-optimistisch, abhängig von Dividendenfluss und Zinsumfeld.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Inditex
Tagesperformance: +2,76 %
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 6
Performance 1M: +8,17 %
Performance 1M: +8,17 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +2,74 %
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 7
Performance 1M: +4,53 %
Performance 1M: +4,53 %
Anheuser-Busch InBev
Tagesperformance: +2,42 %
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 8
Performance 1M: +0,96 %
Performance 1M: +0,96 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 9
Performance 1M: -14,48 %
Performance 1M: -14,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das Anleger-Sentiment zum Deutsche Bank-Aktien laut wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Aufwärtsdruck durch Käuferüberhang und Dividenden wird gesehen, Langzeitrisiken (Unterwasser) bleiben. In den letzten Tagen gab es kurze ca. 3%-Moves; Dividenden-Timing wird diskutiert. Einzelne Posts nennen hohe Renditen inkl. Dividenden (ca. 287%) und Kursziele über 30. Insgesamt vorsichtig-optimistisch, abhängig von Dividendenfluss und Zinsumfeld.
L'Oreal
Tagesperformance: +2,33 %
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 10
Performance 1M: +3,54 %
Performance 1M: +3,54 %
SAFRAN
Tagesperformance: +2,26 %
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 11
Performance 1M: +2,10 %
Performance 1M: +2,10 %
Hermes International
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 12
Performance 1M: +0,16 %
Performance 1M: +0,16 %
adidas
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 13
Performance 1M: +11,61 %
Performance 1M: +11,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zu Adidas: fundamental bleibt Adidas stark, 2025-Umsatz 24,8 Mrd. €, währungsbereinigt +13%, operativer Gewinn >2 Mrd. €, Wachstum in allen Regionen/Vertriebswegen. Der Markt ist vorsichtig; eine Trend-Verstetigung wird erwartet. Markenstärke sichtbar, doch 14-Tage-Kursentwicklung lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig ableiten. Die Kursentwicklung war %.
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