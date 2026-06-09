Airbus zweifelt an Produktionsausbau bis 2027 - Verweis auf Pratt & Whitney
- Airbus zweifelt an Produktionsziel wegen Pratt Whitney
- Rate 75 pro Monat für A320neo könnte verfehlt werden
- Zurückrufe und Ersatzteilmangel bremsten Turbinenproduktion
BERLIN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus zweifelt wegen der Probleme des Triebwerksherstellers Pratt & Whitney an seinem Produktionsziel für seine meistgefragte Modellreihe. Eigentlich wollte Konzernchef Guillaume Faury in der zweiten Jahreshälfte 2027 pro Monat 75 Maschinen aus der A320neo-Reihe bauen lassen. Doch diese Marke könnte der Hersteller nach seinen Worten erneut verfehlen, wenn die RTX-Tochter Pratt & Whitney nicht genügend Turbinen vom Typ Getriebefan liefert.
"Das frustriert mich, denn wir hatten einen guten Plan, bis Ende nächsten Jahres auf die Rate 75 zu kommen", sagte Faury am Dienstag in Berlin. "Und nun sehen wir, dass wir dieses Ziel möglicherweise verfehlen und die 75 nicht erreichen werden - je nachdem, wie viel wir letztendlich von unseren Freunden bei Pratt bekommen", sagte er auf einer Veranstaltung anlässlich der Luftfahrtmesse ILA.
Die Airbus-Führung hatte ihr Ziel wiederholt in die Zukunft verschoben, nachdem Triebwerkshersteller und andere Zulieferer beim Produktionsausbau nach dem Ende der Corona-Pandemie nicht hinterherkamen. Die RTX-Tochter Pratt & Whitney musste zudem tausende schon ausgelieferte Turbinen vom Typ Getriebefan wegen eines mangelhaften Materials zurückrufen. Die Produktion der nötigen Ersatzteile bremste auch die Produktion neuer Turbinen. An dem Getriebefan-Antrieb arbeitet auch der Münchner Hersteller MTU mit.
Über alle Modellreihen hinweg will Airbus in diesem Jahr rund 870 Verkehrsflugzeuge bauen und damit etwas mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019. Angesichts prall gefüllter Auftragsbücher hätte sich Faury gern noch mehr vorgenommen und gab im Februar Pratt & Whitney die Schuld an dem vergleichsweise bescheidenen Ziel. Eine solche öffentliche Schuldzuweisung ist in der Branche eher unüblich.
Trotz des Iran-Kriegs und der gestiegenen Kerosinpreise muss sich die Airbus-Führung bisher keine Sorgen um ihre Aufträge machen. Bisher habe keine Fluggesellschaft Bestellungen storniert oder verschoben, sagte Faury./stw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 177,4 auf Tradegate (09. Juni 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +1,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 139,79 Mrd..
Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +4,85 %/+28,09 % bedeutet.
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Das große Patriot-Problem des Westens
Im Iran-Krieg wurden in den ersten Wochen Hunderte Flugabwehrraketen verschossen – eine Jahresproduktion. Kostenpunkt: Drei bis zehn Millionen Dollar pro Rakete. Einiges deutet darauf hin, dass die Raketen bald knapp werden könnten.
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Haupthersteller (USA)
- https://www.rtx.com/: Als Hauptauftragnehmer ist Raytheon für die Systemintegration, die Radarsysteme (das Herzstück des Patriot) und die Bodenstationen/Leitstellen verantwortlich.
- https://www.lockheedmartin.com/: Das Unternehmen produziert die eigentlichen Abfangraketen, insbesondere die moderne PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) Serie.
Produktion in Deutschland/Europa
Aufgrund der hohen Nachfrage wird die Produktion derzeit massiv nach Europa ausgeweitet:
- MBDA Deutschland: In Kooperation mit Raytheon baut MBDA am Standort Schrobenhausen (Bayern) die erste Produktionslinie für Patriot-Lenkflugkörper außerhalb der USA auf.
- Bayern-Chemie: Das Tochterunternehmen von MBDA in Aschau am Inn wird ab 2028 die Antriebseinheiten für die Raketen fertigen.
Internationale Lizenzfertigung
- Mitsubishi Heavy Industries (MHI): In Japan wird das System unter Lizenz für die japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte g