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    Besonders beachtet!

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    AUTO1 Group Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 09.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die AUTO1 Group Aktie bisher um +4,54 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AUTO1 Group Aktie.

    Besonders beachtet! - AUTO1 Group Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 09.06.2026
    Foto: Autohero

    AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

    AUTO1 Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 09.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von AUTO1 Group. Mit einer Performance von +4,54 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,75 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AUTO1 Group Aktie. Nach einem Plus von +0,75 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 22,350. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die AUTO1 Group Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +34,34 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um -4,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,97 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei AUTO1 Group auf -21,93 %.

    Während AUTO1 Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,52 %. Damit gehört AUTO1 Group heute zu den auffälligeren Werten.

    AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,80 %
    1 Monat +20,97 %
    3 Monate +34,34 %
    1 Jahr -14,40 %
    Stand: 09.06.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur AUTO1 Group Aktie

    Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,92 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 09.06. - FTSE Athex 20 stark +1,19 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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    Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AUTO1 Group

    +2,61 %
    -4,46 %
    +20,22 %
    +38,06 %
    -14,60 %
    +163,09 %
    -45,31 %
    -42,38 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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