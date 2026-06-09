The FUTR Corporation übernimmt nordamerikanische Finanzplanungslösung und Kundenstamm zur Förderung des Wachstums der FUTR Agent App

Toronto, Ontario, 9. Juni 2026 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC) (OTCQB: FTRCF) (FWB: QA20) („FUTR“ oder das „Unternehmen“) gab heute den Abschluss des Erwerbs der Assets einer nordamerikanischen Finanzplanungsplattform mit einem etablierten Kundenstamm in den USA und Kanada bekannt. Die erworbenen Assets wurden lastenfrei an FUTR übertragen. Die Übernahme wird voraussichtlich als direkter Wachstumstreiber für Einnahmequelle 1 (Zahlungsabwicklung und Bankeninfrastruktur) und Einnahmequelle 2 (agentengestützte Leadgenerierung) – die beiden zentralen Umsatzsäulen der FUTR-Plattform – fungieren.

Höhepunkte

- FUTR übernimmt eine bewährte Finanzplanungslösung (samt geistiger Eigentumsrechte/IP), die seit seiner Einführung im Jahr 2016 laut internen Daten der erworbenen Plattform fast eine Million Finanzpläne für Kunden in ganz Nordamerika erstellt hat.

- Kunden, die in ihren Finanzplänen aktiv Auto- und Hypothekenkredite einbeziehen, schaffen direkte Synergien mit FUTR Payments (Einnahmequelle 1).

- Die übernommene Plattform vermittelt kaufwillige Kunden an eine aktive Basis von Finanzberatern und Versicherungsexperten, was den agentengestützten Leadgenerierungsmotor von FUTR (Einnahmequelle 2) beschleunigt, dessen Inbetriebnahme für das dritte Quartal 2026 angestrebt wird.

- Die Dokumentenaufbereitung und die Anreizsysteme der FUTR Agent App können die Lead-Qualität und den Abschluss von Finanzplänen im gesamten kombinierten Kundenstamm verbessern.

- Die Integration der übernommenen Finanzplanungslösung in die FUTR Agent App wird voraussichtlich im vierten Quartal 2026 abgeschlossen sein, was die Funktionalität der FUTR Agent App erheblich erweitert.

Strategische Ausrichtung

Laut internen Daten der übernommenen Plattform hat die Finanzplanungssoftware seit ihrer Einführung im Jahr 2016 fast eine Million Pläne für nordamerikanische Kunden erstellt – mit einer etablierten Basis von US-amerikanischen und kanadischen Kunden, die in ihren Plänen aktiv Auto- und Hypothekenkredite, Versicherungsbedürfnisse und Investitionsprioritäten einbeziehen. Dies lässt sich direkt auf den agentengestützten Leadgenerierungsmotor von FUTR (Einnahmequelle 2) übertragen, der über die übernommene Plattform aktiv wird und eine vollständige Inbetriebnahme im dritten Quartal 2026 anstrebt. Dies schafft zudem potenzielle Synergien mit FUTR Payments (Einnahmequelle 1), das bereits über 160 aktive US-Autohäuser bedient und Kreditnehmern dabei hilft, durch eine optimierte Zahlungsplanung Tausende von Dollar an Zinsen zu sparen.