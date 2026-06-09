Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 09.06.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.280,02USD pro Feinunze und notiert damit -1,15 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 65,86USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,40 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 91,11USD und verzeichnet ein Minus von -3,22 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 87,84USD und verzeichnet ein Minus von -3,84 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.232,50USD
|+1,90 %
|Platin
|1.726,00USD
|-1,85 %
|Kupfer London Rolling
|13.654,46USD
|+0,56 %
|Aluminium
|3.589,55PKT
|-1,64 %
|Erdgas
|3,156USD
|+0,75 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Minus von -3,84 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 09.06.26, 17:29 Uhr.