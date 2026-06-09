Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 09.06.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.280,02USD pro Feinunze und notiert damit -1,15 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 65,86USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,40 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 91,11USD und verzeichnet ein Minus von -3,22 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 87,84USD und verzeichnet ein Minus von -3,84 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.232,50 USD +1,90 % Platin 1.726,00 USD -1,85 % Kupfer London Rolling 13.654,46 USD +0,56 % Aluminium 3.589,55 PKT -1,64 % Erdgas 3,156 USD +0,75 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -3,84 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 09.06.26, 17:29 Uhr.