ROUNDUP
K+S begibt Wandelanleihe über 320 Millionen Euro
- K+S platziert Wandelanleihen im Volumen 320 Mio
- Verzinsung 0,625% jährlich Wandlungspreis 17,9279
- Erlös zur Finanzierung des Salzgeschäfts von Qemetica
KASSEL (dpa-AFX) - Der Dünger- und Salzkonzern K+S hat sich durch die Ausgabe einer Wandelanleihe frische Mittel beschafft. Ausgegeben wurden unbesicherte und nicht nachrangige Wandelanleihen im Gesamtnennwert von rund 320 Millionen Euro mit einer Endfälligkeit 2031, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Kassel mitteilte. Das sind 20 Millionen Euro mehr als zunächst in Aussicht gestellt. Grund sei eine starke Investorennachfrage gewesen, hieß es.
Die Anleihen wurden im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert, das Bezugsrecht bestehender Aktionäre wurde ausgeschlossen. Verzinst werden die Papiere mit 0,625 Prozent pro Jahr. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 17,9279 Euro, das sei eine Prämie von 35 Prozent auf den Referenzaktienkurs.
Den Nettoemissionserlös will K+S zur Finanzierung des Anfang Juni angekündigten Kaufs des Salzgeschäfts vom polnischen Chemieunternehmen Qemetica verwenden und für allgemeine Geschäftszwecke./err/men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 31.662 auf Ariva Indikation (09. Juni 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -12,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,23 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,40 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von -24,81 %/-2,26 % bedeutet.
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Community Beiträge zu K+S - KSAG88 - DE000KSAG888
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So halten wir mal fest. Zuerst kauft man teuer eigene Aktien zurück >16 Euro.
mal ein Zukauf
Ad-hoc | 2 Juni 2026 13:39
K+S Aktiengesellschaft: K+S erwirbt das polnische und deutsche Salzgeschäft von Qemetica (EBITDA 2025: knapp 50 Mio. EUR); Kaufpreis erfolgsabhängig zwischen 350 und 380 Mio. EUR (Multiple: ~7-fach)
zur Info
Stimmrechtsanteile | 1 Juni 2026 18:10
Rossmann Beteiligungs GmbH, Burgwedel, Deutschland