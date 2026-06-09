Gold crasht auf 4.278,00 USD

-1,20 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,29 % 1 Monat -7,23 % 3 Monate -15,46 % 1 Jahr +30,93 %

Deutlicher Rückgang beim Goldpreis: Das Edelmetall verliertund fällt auf 4.278,00. Starker Verkaufsdruck prägt den Handel.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.939,95USD. Heute notiert Gold bei 4.278,00USD. Ihr Einsatz wäre nun 11.026,0USD wert – ein Zuwachs von +120,52 %.

Informationen zu Gold

Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.