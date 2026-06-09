^Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

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| Name | RENK Group AG |

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| Straße und Hausnummer | Gögginger Straße 73 |

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| Postleitzahl | 86159 |

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| Ort | Augsburg |

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| LEI | 894500H8CNSZ53EI6K63 |

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2. Grund der Mitteilung

+------------------------------------------------------------------------------+ |Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | +------------------------------------------------------------------------------+ |Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | +------------------------------------------------------------------------------+ |Freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines | |Tochterunternehmens | +------------------------------------------------------------------------------+ 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person

Name | Sitz | Staat

+---------+-------------+--------+

| FMR LLC | Willmington | US |

+---------+-------------+--------+

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name

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| Fidelity Advisor Series VIII |

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5. Datum der Schwellenberührung

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| 05.06.2026 |

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6. Gesamtstimmrechtsanteile

|Anteil Stimmrechte |Anteil Instrumente |Summe Anteile (Summe|Gesamtzahl |(Summe Einzelheiten |(Summe Einzelheiten |Einzelheiten zu den |der |zu den |zu den |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechte |Stimmrechtsbeständen|Stimmrechtsbeständen|7.a. + 7.b.) |nach § 41 |7.a.) |7.b.1. + 7.b.2.) | |WpHG +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Neu |3,57% |1,37% |4,94% |100.000.000| +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ |Letzte |4,94% |0,00% |4,94% |- | |Mitteilung| | | | | +----------+--------------------+--------------------+--------------------+-----------+ 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

+------------+--------------------------------+--------------------------------+ |ISIN | absolut | in % | | +-------------+------------------+-------------+------------------+ | |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 |direkt (§ 33 |zugerechnet (§ 34 | | |WpHG) |WpHG) |WpHG) |WpHG) | +------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ |DE000RENK730|0 |3.570.500 |0,00% |3,57% | +------------+-------------+------------------+-------------+------------------+ |Summe |3.570.500 |3,57% | +------------+--------------------------------+--------------------------------+ b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des |Fälligkeit / |Ausübungszeitraum / |Stimmrechte |Stimmrechte Instruments |Verfall |Laufzeit |absolut |in % +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ |Stock Loan | | |1.371.500 |1,37% | +--------------+-------------+--------------------+--------------+-------------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ |Summe |1.371.500 |1,37% | +--------------+----------------------------------+----------------------------+ b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des |Fälligkeit|Ausübungszeitraum|Barausgleich|Stimmrechte|Stimmrechte Instruments |/ Verfall |/ Laufzeit |oder |absolut |in % | | |physische | | | | |Abwicklung | | +------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | | | | |0 |0,00% | +------------+----------+-----------------+------------+-----------+-----------+ | |Stimmrechte absolut |Stimmrechte in % | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ |Summe |0 |0,00% | +-----------------------+------------------------------+-----------------------+ 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen +-+----------------------------------------------------------------------------+ | |Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht | | |Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten | | |halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden | +-+----------------------------------------------------------------------------+ |X|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten | | |beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen | +-+----------------------------------------------------------------------------+ Name |Stimmrechte in %, |Instrumente in %, |Summe in %, |wenn 3% oder höher |wenn 5% oder höher |wenn 5% oder | | |höher +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |FMR LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |FIAM Holdings LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |FIAM LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |FMR LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |FIAM Holdings LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |Fidelity Institutional| | | | |Asset Management Trust| | | | |Company | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |- | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |FMR LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ |Fidelity Management & | | | | |Research Company LLC | | | | +----------------------+--------------------+--------------------+-------------+ 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

Datum der Hauptversammlung

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Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile +---------------------+---------------------+----------------+ +---------------------+---------------------+----------------+ 10. Sonstige Informationen

+------------------------------------------------------------------------------+ |3% Initial threshold crossed downwards on Common Stock on Fidelity Management | |& Research Company LLC, a Controlled Undertaking of FMR LLC. | +------------------------------------------------------------------------------+ Datum

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| 09.06.2026 |

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Ende der Mitteilung

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| Sprache | Deutsch |

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| Unternehmen | Renk Group AG |

| | |

| | Gögginger Str. 73 |

| | |

| | 86159 Augsburg |

| | |

| | Germany |

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| Internet | https://www.renk.com/ |

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 50,35 auf Tradegate (09. Juni 2026, 17:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -4,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,89 %. Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 5,04 Mrd.. RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von +23,00 %/+52,28 % bedeutet.





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