Feuer in Umspannwerk in Reutlingen - Ermittler gehen von Brandstiftung aus

Nach einem Feuer in einem Umspannwerk in Reutlingen und einem daraus folgenden großflächigen Stromausfall gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind ein oder mehrere bislang noch unbekannte Täter auf das …



