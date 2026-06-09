RAG-Stiftung begibt weitere Umtauschanleihe in Evonik-Aktien

Die neuen Anleihen wurden institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens angeboten. Die RAG-Stiftung hält den Angaben zufolge als größter Evonik-Aktionär rund 44 Prozent der insgesamt 466 Millionen Evonik-Anteile.

ESSEN (dpa-AFX) - Der Evonik-Großaktionär RAG-Stiftung hat eine neue Umtauschanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von rund 375 Millionen Euro begeben. Die bis Dezember 2031 laufenden vorrangigen und unbesicherten Schuldverschreibungen können in bestehende Stammaktien des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG umgetauscht werden, wie die Stiftung am Dienstag in Essen mitteilte. Die Verzinsung liegt bei 1,45 Prozent jährlich, der anfängliche Umtauschpreis bei 19,46 Euro. Das entspreche einer Prämie von 27,5 Prozent auf den Referenzaktienkurs.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Aktuell stehen zudem drei Umtauschanleihen auf Evonik-Papiere über insgesamt 1,4 Milliarden Euro aus - davon zwei über jeweils 500 Millionen, eine über 400 Millionen. Letztere läuft kommende Woche aus. Die anderen beiden laufen bis 2029 beziehungsweise 2030.

Die Evonik-Aktie hat sich im laufenden Jahr mit einem Anstieg von rund 16 Prozent etwas von ihrem Rückgang in den Jahren davor erholt. In den vergangenen fünf Jahren sank der Börsenwert trotz der Erholung um fast die Hälfte auf zuletzt 7,2 Milliarden Euro./tav/men/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 15,53 auf Tradegate (09. Juni 2026, 17:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -11,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,33 %. Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,23 Mrd.. Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000Euro. Von den letzten 4 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 20,000Euro was eine Bandbreite von -9,85 %/+28,78 % bedeutet.





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