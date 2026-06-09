/C O R R E C T I O N -- Mews/

In der Pressemitteilung „Mews stellt das Betriebssystem für das Gastgewerbe vor", die am 28. Mai 2026 von Mews über PR Newswire veröffentlicht wurde, gab es einige Unstimmigkeiten in der Branchenterminologie. Um sicherzustellen, dass der Text vollständig korrekt ist, wurde er überarbeitet. Die vollständig korrigierte Mitteilung folgt unten:

Fünf neue Produkte - Revenue Management, Distribution, Guest Messaging, Automations und Finances - vereint in einem KI-nativen Managementsystem, entworfen für das Gastgewerbe.

AMSTERDAM, 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Das durchschnittliche Hotel arbeitet mit acht bis zehn verschiedenen Softwareanbietern: einem Property Management System (PMS) für Reservierungen, einem Revenue Management System (RMS) für die Preisgestaltung, einem Channel Manager für den Vertrieb, einem Posteingang für Gästenachrichten, einem Check-in-Kiosk, einem Kassensystem (POS) für Speisen und Getränke sowie einem Tool zur Rechnungsverwaltung. Jedes dieser Tools löst ein Problem. Zusammen schaffen sie ein größeres.

Hoteliers verbringen Stunden damit, Systeme abzustimmen, die eigentlich übereinstimmen sollten. Jede Übergabe kostet Geld, jede nicht zugeordnete Aktualisierung ist ein Support- und Sicherheitsrisiko und jede Kategorie bedeutet eine weitere Zeile auf der Rechnung. Laut einer aktuellen Mews-Umfrage unter 500 Hoteliers in fünf Ländern erwarten Hoteliers von neuen KI-Investitionen nicht einfach mehr KI. Stattdessen möchten sie, dass ihre bestehenden Systeme besser zusammenarbeiten.1

Vierzehn Jahre Arbeit an einer Lösung.

Seit vierzehn Jahren sieht Mews, wohin sich die Branche entwickelt, bevor es andere tun. 2014 führte Mews den ersten Online-Check-in der Hotelbranche ein. 2015 folgten die erste offene API für Hotelsoftware, das erste nativ in ein PMS integrierte Gästekommunikationstool und die ersten in das PMS eingebetteten Zahlungsfunktionen. 2018 wurde der erste Online-Check-out durchgeführt. 2025 stellte Mews den ersten integrierten mobilen digitalen Schlüssel vor. Und allem zugrunde liegt SpaceTime (2021) – das einzige Datenmodell im Gastgewerbe, das Zeit und Raum als kontinuierliche Ressourcen behandelt und nicht als die Abstraktionen von Zimmern und Übernachtungen, die Hotelsoftware seit den 80er-Jahren verwendet. Jede dieser Premieren war eine Wette darauf, dass sich die Grenzen zwischen Hotelsystemen auflösen werden. Heute zahlt sich diese Wette aus.