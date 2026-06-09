Der Börsen-Tag
DAX & Wall Street im Sinkflug: Nebenwerte stürzen ab, Standardwerte halten besser
An den Börsen dominiert heute die Farbe Rot: Von DAX bis S&P 500 geraten vor allem Nebenwerte und Tech-Titel unter Druck, während Standardwerte sich noch vergleichsweise wacker schlagen.
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute durchweg im Minus. In Deutschland verzeichnen vor allem die Nebenwerte deutliche Abschläge, während sich die Standardwerte etwas stabiler halten. Der DAX gibt aktuell um 0,51 Prozent nach und steht bei 24.468,97 Punkten. Damit hält sich der Leitindex im Vergleich zu den übrigen deutschen Indizes noch am besten. Deutlich schwächer präsentiert sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte verliert 1,15 Prozent auf 31.683,61 Punkte. Noch stärker unter Druck stehen die kleineren Börsentitel: Der SDAX fällt um 1,38 Prozent auf 18.085,54 Punkte und ist damit der größte Verlierer unter den deutschen Auswahlindizes. Auch der TecDAX kann sich dem Abwärtstrend nicht entziehen und notiert 1,33 Prozent tiefer bei 4.008,72 Punkten. In den USA zeigt sich ein ähnliches Bild mit überwiegend roten Vorzeichen. Der Dow Jones Industrial verliert derzeit 0,51 Prozent auf 50.560,07 Punkte und entwickelt sich damit in etwa so schwach wie der DAX. Der breiter gefasste S&P 500 gibt mit einem Minus von 1,10 Prozent auf 7.328,14 Punkte deutlicher nach und reiht sich damit in die schwächere Entwicklung der Nebenwerte- und Technologieindizes in Deutschland ein. Insgesamt deutet die heutige Marktbewegung auf eine breit angelegte Risikoaversion hin, bei der vor allem kleinere und wachstumsorientierte Werte stärker unter Druck geraten als die großen Standardwerte.
DAXDie Spitze führte Symrise mit einem Plus von 7.36% an, gefolgt von Henkel VZ (+2.65%) und Beiersdorf (+2.38%). Im unteren Bereich lagen Infineon Technologies (-2.08%), SAP (-2.45%) und Siemens Energy (-5.59%). Größter Gewinner Symrise vs. größter Verlierer Siemens Energy: Differenz 12.95 Prozentpunkte.
MDAXAn der MDAX-Spitze standen AUTO1 Group (+2.70%), TAG Immobilien (+1.90%) und Hugo Boss (+1.23%). Die Schlusslichter bildeten Hochtief (-6.13%), IONOS Group (-6.56%) und Salzgitter (-8.38%). Spannweite zwischen Top und Flop: 11.08 Prozentpunkte (AUTO1 Group vs. Salzgitter).
SDAXTopwerte im SDAX waren Eckert & Ziegler (+2.39%), Springer Nature (+2.27%) und PATRIZIA (+1.88%). Deutlich schwächer zeigten sich SILTRONIC AG (-7.20%), SMA Solar Technology (-9.05%) und Verbio (-10.79%). Die Kluft zwischen Best- und Schlechstperformer beträgt 13.18 Prozentpunkte.
TecDAXIm TecDAX führten Eckert & Ziegler (+2.39%), Siemens Healthineers (+1.40%) und SUESS MicroTec (+0.76%). Am Ende der Tabelle standen IONOS Group (-6.56%), SILTRONIC AG (-7.20%) und SMA Solar Technology (-9.05%). Differenz Top vs. Flop: 11.44 Prozentpunkte.
Dow JonesDie Topwerte im Dow Jones waren The Home Depot (+3.18%), Nike (B) (+2.73%) und Sherwin‑Williams (+2.58%). Die schwächsten Werte kamen von Apple (-3.40%), Cisco Systems (-3.49%) und Salesforce (-4.35%). Abstand zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht: 7.53 Prozentpunkte.
S&P 500Im S&P 500 stachen J.M. Smucker (+12.80%), Micron Technology (+9.23%) und Pool (+5.63%) hervor. Schwächste Titel waren Corning (-7.25%), Qualcomm (-7.68%) und AppLovin Registered (A) (-7.84%). Die Spannbreite zwischen Top und Flop beträgt 20.64 Prozentpunkte.
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